Sportsnackarna – om svensk dopning: "Jag kokar inombords"

Armand Duplantis satte världsrekord med 6,17 i lördags – är han friidrottsvärldens störste just nu?

► Petter Barrling:

Ja, KUNG! Och här är regentlängden sen 1980 o framåt: Sebastian Coe, Daley Thompson, Carl Lewis, Michael Johnson, El Guerrouj, Isinbajeva, Bolt och nu – Duplantis. MEN, jag förlåter honom inte för att ha nobbat U23EM i Gävle i somras. Tänk 6,17 meter på Gunder Hägg-stadion! Oförlåtligt. Kommer han till bockinvigningen i december o stavhoppar över bocken ska jag fundera på’t.

► Nanna Jansson:

TVEKLÖST! Han är just nu störst i friidrottsvärlden. Jag får tankar likt när Usain Bolt var som bäst. Det galna Duplantis gör är att han går in på sex meter Nitar det (vilket i sig, är ett grymt resultat i säsongens första tävling) Sen höjer karln 17 cm! Han måste ha ett pannben som är hårdare än granit. En tro på sig själv som verkligen inte är särskilt svenskt. Och en kropp som verkligen är 150 procent preparerad för att användas som redskap. Detta sker i februari. Det kan verkligen bli roliga sommardagar i Tokyo där OS avgörs!

► Mats Åkerlind

Ja, ”Mondo” skapar på sitt sätt en ny era. Han tar nu över efter en redan stark elitgrupp och han gör det genom att vara den mest tekniske, mer än den mest fysiske. Han är utåtriktad, men aldrig stöddig och han blir därför populär. Men det finns många andra som kan bli nr 1 och två av dem är nordbor – Karsten Warholm och Daniel Ståhl!

Tre Kronor vann Beijer Hockey Games i helgen – hur häftigt var det?

► Petter Barrling:

Häftigt med två saker: För det första att vi slog Finland, det är alltid det viktigaste. För det andra att Globen fylldes med mycket folk som ville se turneringen! För egen del poppade jag popcorn, köpte Trocadero och spelade "Nu tar vi dom" på högsta volym, men lyckades ändå inte uppbringa stämning nog för att bli uppspelt över att se landskamper där dom bästa spelarna inte är med, det är en brist som jag har.

► Nanna Jansson:

Ärligt. Det ska dom väl göra? En hemmaturnering är alltid till för att skapa intresse för sporten och att vinnas! Nåt utöver det ser jag som ett misslyckande. Sen blir jag glad över prestationer som exempelvis det Linus Fagermo gör! Detta är oxå en inkörsport inför Johan Garpenlövs första VM. Han får testa sitt ledarskap och öva på situationer som han kommer ställas införför under maj månad. Dock med förhoppningsvis helt andra spelare än han idag fogar över under denna turnering. Om han utfört sitt uppdrag väl under sina resor över Atlanten

► Mats Åkerlind

Egentligen har landslagsturneringarna bara marginell betydelse. Det blir ju till största delen nya lag till VM. Men vinsten skall inte underskattas. Det är kul att vinna, inte minst för förbundets ekonomiskt ansvariga. Segern bygger självförtroende hos de, ibland ganska anonyma, spelare som kom med och sådana spelare kan lyfta även vid ett VM. Som Finland förra året!

Två svenska dopningfalls under förra veckan. Kommer vi att få se fler under det här OS-året?

► Petter Barrling:

Haha! Hur ska jag kunna veta det? Men, nej det tror jag inte. Två på en vecka kan räcka. Jobbigt med dopning tycker jag. Fuskare ska straffas ja, men tror vi verkligen att Jenny Fransson, 32-år med sitt sista OS framför sig, plötsligt tagit anabola? Slarvare straffas hårt för att storfuskarna inte ska komma undan. Å andra sidan tyckte jag att Johaug skulle dömas, så när någon inte bär blågult vacklar jag. Det är en brist som jag har, det med.

► Nanna Jansson:

Så jädrans förbannad att jag kokar inombords. Jag ursäktar mitt språkval men HALLÅ! När jag själv var aktiv (och det är några år sedan, antar att det utvecklas) behövde jag ständigt berätta var jag befann mig, så att WADA och RF fick tag i mig och kunde göra prov. När man varje dag behöver berätta detta, blir det alltid en påminnelse. Kan jag äta det här? Har jag koll på min flaska? Kan jag äta den här medicinen? Man kollade hellre en gång för mycket med våran eminenta läkare Ingegerd Lantz än att stoppa i sig något. Jag har så väldans svårt för dom som vill fuska sig fram men tror inte det är det sista fallet vi får se. Jag stoppar där.

► Mats Åkerlind

Tyvärr kan det bli fler fall och de kommer i så fall av tre orsaker. 1. Skadad/sjuk OS-aspirant försöker ”hinna ikapp” och chansar. 2. Misstagsdoping i elitidrottens farligaste miljö – vissa hälsokostbutiker (eller apotek utomlands). 3. Svenska idrottare som ligger länge utomlands (t ex löpare och simmare) kan dras med av inhemska aktiva och deras syn på doping. (Eller delar på vattenflaskor o dyl). Flera fall har funnits inom svensk friidrott, med löpare som bor upp mot 5-6 månader i främst Östafrika.

FOTNOT: Sabotage verkar långsökt men förekommer. Carolina Klüft var alltid minutiöst vaksam mot speciellt drycker som hon erbjöds och hon är bara ett exempel på principen ”en nypa misstro är alltid bra”