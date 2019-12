Sprintsuccé direkt för Högboåkare – efter stor dramatik: "Kul att få kliva upp på pallen i första cuploppet"

Det handlade om sprint – och handlade självklart om rejält med dramatik som det alltid blir.

– Jag var tävlingssugen och laddad efter att ha varit förkyld. Jag har ju tränat rätt mycket på den här banan också, eftersom jag numera bor i Östersund, berättar Louise Lindström för Skidsvepet.

– Formen var inte riktigt där, men jag har förbättrat min teknik och att få kliva upp på pallen i säsongens första cuptävling var kul.

Louise löste uppgiften i prologen i D19–20 enkelt med fungerande skidor och fortsatte med att vinna sin kvartsfinal.

Sedan började det hända lite av varje.

För i semin blev Louise bara fyra.

– Det blev struligt med trängsel och jag hamnade bakom – men jag hade tur som gick vidare vidare som lucky looser.

Och även i finalen blev det händelserikt.

– Det blev en krasch på startrakan som jag precis klarade mig undan. Fyra i finalen föll. Vad som hade hänt om de inte ramlat vet man aldrig – men det gäller ju att stå på benen också.

Nu gjorde hon det - och blev tvåa.

– Jag hade väl hoppats vara lite piggare i finalen, men det kommer, säger Louise.

Hon följde sedan upp med att under söndagen åka in som fyra i masstartloppet.

– Där var det lite tyngre och jag orkade inte riktigt på sista varvet, men är ändå nöjd. Jag ser fram emot resten av säsongen.

I D17–18 imponerade Saga Fältenhag genom hela sprinttävling. Även hon fick ju kliva av tävlingarna i idre för två veckor sedan på grund av en förkylning.

Nu satte hon ribban högt genom att bli trea i prologen – och vann både sin kvartsfinal och sin semifinal.

I finalen blev tredje plats – och det var bara att kliva upp på pallen efter säsongens första start i Scandia cup. Sedan blev det en elfteplats i söndagens masstart för Saga.

Louises och Sagas lopp var Gästriklands främsta insatser under söndagen, men där höjde sig bland andra Moa Backlund (26:a i söndagens masstart i D19–20) och Martin Elmvall (31:a i H19–20:s masstart) i den tuffa konkurrens i säsongens första juniorcuptävling.

Skidhelgens topp-tre

Louise Lindström, Högbo GIF

Pallplats under lördagens sprint där hon visade nivån direkt med andraplats. Följde upp med fjärdeplats i söndagens masstart.

Saga Fältenhag, Högbo GIF

Fixade pallplats direkt i Scandic cup genom att bli trea i lördagens sprint.

Ella Olsson, Högbo GIF

Inledde nu cupsäsongen med att gå till semifinal och till slut bli åtta i sprinten – och sedan 17:e i masstarten.

FAKTA/Resultat:

Scandic cup – sprint (k), lördag

D17–18: 1) Hanna Lundberg, Luleå Gjutaren, 2) Lisa Ingesson, Strömnäs, 3) Saga Fältenhag, Högbo GIF

46) Moa Hedman, Högbo GIF, 51) Hannah Forsman, do.

H17–18: 20) Kalle Georgsson, Högbo GIF (fyra i sin kvartsfinal), 66) Malte Johansson, do.

D19–20: 1) Tilde Bångman, Offerdal, 2) Louise Lindström, Högbo GIF, 3) Moa Hansson, Landsbro.

8) Ella Olsson, do (vann kvart, fyra i semi) 9) Elsa Wallin, do (tvåa i kvart, femma i semi)

52) Engla Larsson, Hedesunda, 53) Moa Backman, Högbo GIF, 58) Maja Eriksson, do.

H19-20: 17) Emil Danielsson, Högbo GIF (sjua i prologen, fyra i kvart)

41) Viktor Svensk, do, 60) Martin Elmvall, do, 62) Axel Åslund, Hedesunda.

Sprint FIS-tävling, D21: 24) Ida Persson, Högbo GIF.

Scandic cup – söndag

D17–18, 10 km masstart (f): 1) Märta Rosenberg, Duved, 11) Saga Fältenhag, Högbo GIF, +1.54,0, 23) Julia Lövström, Månkarbo, +3.17,3, 47) Hannah Forsman, Högbo GIF, +.5.12,6, 55) Moa Hedman, do, +5.55,7.

H17–18, 15 km masstart (f): 40) Malte Johansson, Högbo GIF, +3.21,8, 64) Kalle Georgsson, do, +4.43,0, 97) Måns Sandmark, Gävle SK, +11.12,2.

D19–20, 15 km masstart (f): 1) Tilde Bångman, Offerdal, 41.49,3, 2) Maja-Lina Sande, Gellivare, +0.08,5, 3) Elin Andersson, Stugun, +0.17,7, 4) Louise Lindström, Högbo GIF, +0.32,0, 17) Ella Olsson, do, +3.24,6, 21) Elsa Wallin, do, +4.16,6, 26) Moa Backlund, do, +5.11,3, 42) Maja Eriksson, +6.48,2, Engla Larsson, Hedesunda, +7.51,1.

H19–20, 20 km masstart (f): 1) William Poromaa, Åsarna, 48.09,1, 17) Emil Danielsson, Högbo GIF, +3.45,9, 31) Martin Elmvall, do, +5.26,4, 38) Viktor Svensk, do, +6.22,7, 74) Anton Mäkinen, do, +11.05,1.

D21, 15 km (f): 23) Ida Persson, Högbo GIF, +8.57,6.