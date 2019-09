SSK, Brynäs, Leksand och AIK gör upp om 101 000 kronor – här är allt du behöver veta om Skoda Trophy

För andra året spelas Skoda Trophy i Scaniarinken, en modern tappning av den klassiska Kringel Cup som spelades i Södertälje på 80- och 90-talet, där lag från både Sverige och Finland deltog och spelade matcher dygnet runt.

Leksand tog hem prischecken på 101 000 kronor förra året, och utmanas då som nu av AIK och värdklubben SSK, samt av Brynäs som tagit plats i turneringen i stället för Västerås.

Här är spelschema, tider och information för turneringen som spelas 5–8 september.

Spelschema

Torsdag, 19.00: SSK-Brynäs.

Fredag, 19.00: Leksands IF-AIK.

Lördag, 13.00: AIK-Brynäs. 17.00: SSK-Leksand.

Söndag, 12.00: Leksand–Brynäs. 16.00: SSK-AIK.

Så avgörs turneringen

Alla möter alla en gång, laget som slutar på första plats vinner turneringen.

Så följer du matcherna

Direktrapporteras av Mittmedia via Hockeypuls.se, LT, DT/DD och GD/AB. Full nyhetsrapportering före, under och efter matcherna på våra sajter. Matcherna webbsänds även via Sportbladet.

Lagen som deltar

AIK

Tränare: Jussi Salo (ny).

Försäsongen hittills: En seger, två förluster (Västerås 1–6, SSK 6–4, Linköping 0–4).

Profiler i laget: Johannes Jönsson (målvakt), Johan Porsberger (forward), Emil Aronsson (center).

Brynäs

Tränare: Magnus Sundquist (andra säsongen).

Försäsongen hittills: Fyra segrar, en förlust (Leksand 5–2, Modo 6–3, Ässät 4–2, Djurgården 4–2, Örebro 2–4).

Profiler i laget: Jonathan Sigalet (back), Anton Rödin (forward), Greg Scott (center).

Leksand

Tränare: Roger Melin (andra säsongen).

Försäsongen hittills: En seger, tre förluster (Brynäs 2–5, Frölunda 2–5, Färjestad 1–5, Örebro 3–1).

Profiler i laget: Johan Fransson (back), Patrik Zackrisson (center), Mattias Ritola (forward).

SSK

Tränare: Ulf Lundberg (tredje säsongen).

Försäsongen hittills: En seger, fyra förluster (Djurgården 2–5, Nyköping 10–1, AIK 4–6, BIK Karlskoga 0–5, Örebro 2–6).

Profiler i laget: Christopher Bengtsson (forward), Alexander Sahlin (målvakt), Christopher Liljewall (center).