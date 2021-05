Stängt sedan 2017 – nu ser museichefen ljuset efter pandemidvalan

Det som händer just nu är ett arbete med projekteringar rörande detaljplaner över området och byggnaderna. Ett nytt avtal måste till eftersom det är Trafikverket som äger lokalerna där Järnvägsmuseet hyr in sig.

Museichef Robert Sjöö ser med optimism mot framtiden.

– Nu börjar vi se ljuset efter pandemidvalan, säger han.

Det var 2017 som museet på Sörby Urfjäll stängde för besökare för att renovera och modernisera lokalerna som dragits med bland annat ålderdomlig ventilation, avlopp och eldragning. Dessutom skulle själva utställningarna moderniseras. Alla föremål skulle packas och fordonen flyttas från museibyggnaden på Rälsgatan.

Innan ombyggnaden hunnit komma igång fick Järnvägsmuseet den 1 januari 2018 en ny huvudman. Myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer tog över efter Transportverket. Ansvaret flyttades från från näringsdepartementet till kulturdepartementet, men det är fortfarande Trafikverket som äger lokalerna på Rälsgatan. Det innebar att nya avtal och en ny finansieringsmodell för om- och tillbyggnad behövdes. Starten av renoveringen drog därför ut på tiden. Förhoppningen var att kunna öppna under 2020.

I början av 2019 berättade Robert Sjöö för tidningen om sina planer på hur museet ska välkomna besökarna med en helt ny entrébyggnad. Ingången ska bli på motsatt sida av byggnaden jämfört med nu. Gräsplanen som ligger intill museet görs om till parkering för att öka kapaciteten att ta emot fler bilburna besökare.

Den gamla entrén kommer att leda direkt in till barnens egen avdelning där det precis som tidigare ska rymmas plats för lek.

När pandemin slog till under 2020 drabbades Järnvägsmuseet av ett stort ekonomiskt bortfall, i likhet med många andra verksamheter. Ett statligt bidrag på 319 miljoner kronor fördelades till statliga museer som kompensation för uteblivna intäkter orsakade av coronakrisen. Dessa pengar fick Järnvägsmuseet ta del av. Under fjolåret varslades ändå fyra anställda vid museet.

Nu är det maj 2021 och det är fortfarande ovisst när ombyggnaden av museet faktiskt kan komma igång, och ännu mer osäkert när museet kan öppna. Lokalerna står fortfarande tomma. Frågan är hur länge till.

Om någon månad tror Robert Sjöö att det ska vara klart med ritningar över både lokaler och utställningar så att de ska kunna visas upp för allmänheten.

Han törs inte säga när själva arbetet med ombyggnaden kan komma igång, men hoppas kunna berätta mer i samband med att ritningarna presenteras.

Klart är att några av museets stoltheter i fordonsparken kommer att stå i rampljuset. En given plats har Prins August, världens äldsta fungerande ånglok. Även F 1200, det största ånglok som tillverkats i Sverige, och det lok som var med i Getåolyckan 1918 kommer att få framträdande platser.

Men när kan museet då öppna?

Efter de turer som varit sedan stängningen 2017 törs Robert Sjöö inte komma med några gissningar. Även om stängningen dragit ut på tiden så känner han ingen oro – museet kommer att öppna igen.

Han liksom många andra jobbar hemma och säger att han längtar efter att få höra skratt från glada museibesökare utanför sitt kontorsfönster.

– Vi längtar efter att få möta våra besökare och vi längtar efter att få köra tåg.

Den chartrade tågresan Vildmarkståget, som körs med historiska vagnar i samarbete med Inlandsbanan, är bokat. Förhoppningen är att det ska gå att köra i slutet av augusti, men som läget är nu är fortfarande all tågtrafik satt på paus.

– Om vi ska bocka av hur mycket som kan gå åt skogen så har har vi prickat i många rutor, säger Robert Sjöö.

Även om projektet med renovering hinner komma igång under 2021 så kommer det förmodligen att fortsätta under större delen av 2022. Då kanske vi vågar tro att Gävle får tillbaka sitt Järnvägsmuseum under 2023 – efter sex års stängning.

