Stisse Åberg: Hela Storsjön stormar – vilken störtskön SAIK-seger det här var

SAIK inledde den här riktigt viktiga veckan den här elitseriehösten med att efter viss dramatik besegra AIK med 4–3 i onsdags och i fredags valla sig till en 2–2-match mot Västerås SK – och så det här:

6–2 mot Vetlanda.

Riktigt bra siffror.

Och spelet – det var hela Storsjön stormar ett tag, speciellt i den första halvleken och extra speciellt i inledningen.

Konceptet "Öka takten första kvarten" låter egentligen som en självmordsstrategi på en hal bandyis – men jisses och jösses vilken fart, energi, kreativitet och vilja det fanns i SAIK som sköljde över Vetlanda i anfallsvåg efter anfallsvåg.

S-märkningen stod för 2000 volt ett tag – och därför uteblev spänningen i matchen. SAIK var för bra, men det gjorde inget – för man var underhållande bra också.

Det störde självklart inte att Dennis Henriksen redan i fjärde minuten gled in i straffområdet och bara lite så där enkelt prickade in bollen i bortre krysset.

Sedan rullade det på.

Anfall efter anfall.

Och till slut kom tvåan också. Och trean.

Linus Forslund, den ensamme forwarden den här säsongen, gjorde plötsligt det han är så bra på. Han tog sats ned mot kortlinjen, svängde 90 grader och vandrade in i straffområdet och passade – och där stod Hannes Edlund och laddade och gjorde säsongens sjunde mål.

Forslund gjorde något liknade efter paus också, samma sköna vandring – och då fick Dennis Henriksen göra sitt andra mål för kvällen.

Att Forslund sedan gjort ett eget mål och fick en passningspoäng för Albin Airisniemis läckra 6–2-fullträff.

Men nu rann det iväg. Vi var ju egentligen kvar i den första halvleken – och där lekte SAIK plötsligt in 3–0 på hörna. En helt normal hörna...nästan. Men ingen sköt, utan bollen släpptes rätt ut till Erik Säfström som åkte tillbaka med bollen in i straffområdet och skickade in trean.

Så läckert. Så underhållande.

Gladbandy.

Absolut.

Och vinnande sådan. SAIK hade alltså en riktigt tuff och viktig vecka – men kommer ut ur den med fem poäng. Och vad jag kan se håller man sig rätt flytande i den extremt täta och tuffa tabellen.

Det är ett ungt SAIK, men det är också ett tungt SAIK.

Det är ett SAIK med killar som Hannes Edlund, Albin Airisniemi och det är ett SAIK med män som Daniel Berlin, Erik Säfström och Joel Othén.

Det är faktiskt ett bandylag att tycka om.

Jag skulle kunna räkna upp några till nya och spännande spelare och några gamla och spännande.

Men jag gör väl så här istället – jag erkänner. Det var inte så att jag trodde på SAIK:s undergång den här vintern – men jag trodde inte heller att jag skulle få se såna här uppvisningar.