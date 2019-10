Stisse Åberg: Hit men inte lägre – dags att hitta stoppknappen, Gefle IF

Djurgården, Hammarby, Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, Häcken, IFK Göteborg, Elfsborg, Örebro, Helsingborg, Östersund, Sirius, Kalmar, Gif Sundsvall, AFC Eskilstuna, Falkenberg, Varberg, Mjällby, Brage, Jönköping Södra, Degerfors, Örgryte, Dalkurd, Norrby, Halmstad, Västerås SK, Trelleborg, Gais, Brommapojkarna, Frej Täby, Syrianska, Öster, Akropolis, Ljungskile, Umeå FC, Landskrona, Linköping City, Karlstad BK, Utsiktens BK, Carlstad United, Skövde, Trollhättan, Sandvikens IF, Tvååkers IF, Vasalund, Lunds BK, IFK Värnamo, Assyriska Turabdin, Lindome, Karlslund, Nyköping, Sylvia, Torns IF, Eskilsminne, Team TG, Sollentuna, Oskarshamn.

En välskriven tidningstext ska inledas med några snärtiga rader för att locka till läsning.

Det här är inte en sån.

Det här var en snårig inledning.

För det här är en dystopi. En resa mot undergången i seriesystemet i svensk fotboll.

Därför räknar jag, utan att tveka, upp de fotbollsföreningar som just nu ligger ovanför Gefle IF.

GIF, en klubb som är en av Sveriges äldsta, ligger just nu på 58:e plats, när jag uppifrån och ned summerar allsvenskan, superettan och de två division ett-serierna.

Så långt ned och så lågt rankat har klubben inte varit sedan hösten 1978. På den tiden fanns det en allsvenska med 14 lag och under den två division 2-serier och under dessa tolv stycken div 3-serier. Gefle IF blev trea i division tre södra Norrland, efter IFK Östersund och Ope IF.

Jag avslutar den här utgrävningen i svensk fotboll här.

Det är just det som det handlar om.

Att sätta stopp.

Det är det som Gefle IF:s hela säsong har handlat om – att hitta hissens stoppknapp och sedan, medan det fortfarande är mörkt därinne, börja famla efter knapparna som skapar en färd uppåt.

Märkligt nog har man inte lyckats, utan presterat en säsong av påfallande uddlös fotboll som bjudit in konkurrenter, oavsett namn och tabellposition.

Senast förlorade GIF borta mot redan nedflyttningsklara BK Forward i en match som alla redan borde ha glömt.

Därför är läget just nu att tankarna på en sammanslagning av klubbarna i Karlstad, BK och Carlstad United, lanserats som den senaste räddningsplankan för GIF. O-m GIF tvingas kvala och förlorar måste man se till att förlora på ett så bra sätt att man blir kvalets främste förlorare – och på så sätt kan få en friplats om det blir en sån.

Ni hör själva. Jisses.

I det här kvalet får man förresten möta det bästa av de tre lagen Ytterhogdal, Karlberg och Motala, som alla blev tvåa i sina div 2-serier.

Men valet är enkelt.

Vinner Gefle IF söndagens match mot Karlslund på Gavlevallen och sedan den i sista omgången mot Sollentuna så klarar man sig kvar utan kval.

En gång i tiden hamrade jag ur mig det som kallas stridsrop på krönikespråk; ett sätt att handskas med ett ämne och en situation när inget annat finns än en upprepning av ord som ska gjuta mod i dem som det måste gjutas mod i.

Ibland fungerar det.

Ibland inte.

Jag orkar inte få ur mig ett sånt till.

Så jag bara ber, vänligt – vinn mot Karlslund, vinn mot Sollentuna.

Snälla, snälla Jake, Iu, Axel, Kevin, Amadou, Sebastian, Grace, Nisse, Adrian, Albin, Isac, Jacob, Frej, Måns, Linus, Julio, Nahom, William och Ibrahim.

Jag orkar inte mer.

...det är ingen tröst – men Åtvidabergs FF, Åtvid (!!!) ligger ännu sämre till än Gefle IF i den södra ettan.

FOTNOT: Texten är först publicerad i veckans nummer av Mitt Gävle.