Stisse Åberg: Idrottens digitala tröst får publiken att fastna i fåtöljen för alltid

För den som tror att den, någonsin, kommer att få se välfyllda läktare på idrottsarenor där man vill se och uppleva såna kan sluta läsa redan nu.

Det blir inte så.

Inte ens när vi – äntligen, och det kommer att dröja länge, länge – befriat oss från coronapandemin.

Sportintresserade människor är vanedjur. De har nu tvingats sätta sig i soffan och där har de suttit och följt de lag, de serie, de idrotter som de tidigare haft närkontakt med nu.

Nu har det bara funnits digital tröst.

Och ju längre läktarna på våra idrottsarenor har markerade platser för några hundra, desto mer kommer bekvämligheten att växa och lägga samma hinder i vägen för att folkvandringar till arenor som covid-19 gjort.

"Jobba hemifrån" har blivit nån slags ledstjärna i bekämpningen av smittspridning och även om det faktiskt finns jobb där det inte går att göra så – så har ändå det här uppstått.

Sport har bara funnits på teven eller den skärm som är lättast att hantera.

Närheten till den levande idrotten, den del av underhållningsindustrin, har glidit in i en digital form och därför är jag, tyvärr, övertygad. Långt ifrån alla som vill följa sport i den naturliga miljön från läktaren och egentligen längtar efter intrycken, ljuden, lukterna och känslorna kommer att återvända.

Många. Givetvis. De mest hängivna. Den hårda kärnan. De mest entusiastiska.

Men de andra, som valde och vrakade redan förut, nej – de har vant sig vid en annan och enklare värld.

För även om mycket idrott har stannat av – och annan borde fundera på det, som SHL-hockeyn och elitseriebandyn – så har det ändå gått att följa favoritlag hemifrån.

Jag vet egentligen snart ingen sport som inte sänds någonstans. De stora ligorna fanns där sedan tidigare, men numera kan man egentligen se allt, bara man har rätt sajt eller vet var på facebook eller instagram eller nåt socialt medie som jag inte behärskar.

Så varför skulle plötsligt alla resa sig som en kvinna och en man och vallfärda till lämplig arena

Lokaltidningarna där jag jobbar har i år sänt alla matcher med Sandvikens IF i elitettan och SIF och Gefle IF i norrettan. Vi har sänt en massa andra matcher också och jag har sett egenproducerad ungdomsfotboll dyka upp i alla möjliga digitala former. Våra lag i högre serier i innebandy går det att abonnera på, precis som Ockelbo Basket i superettan och även Strömsbro i hockeyettan.

Allt finns snart någonstans, bara några knapptryck borta (och några kronor, givetvis).

Så varför skulle plötsligt alla resa sig som en kvinna och en man och vallfärda till lämplig arena.

Många visst. Men inte lika många som tidigare. Absolut inte.

Jag väljer av utrymmesskäl att inte fördjupa mig i de extrema ekonomiska utmaningar det är innebär för idrottsklubbar, det görs överallt av kollegor.

Men det krävs ett nytänkande bland klubbar i dessa nya, digitala tider. Jag hyllar gärna Brynäs IF intressanta vägval under temat Privatpartner – just så, fast i andra riktningar måste idrottsklubbar tänka och ta plats.

Det blir oerhört viktigt att få betalt för åskådare, även om de bara är digitala. Eller just därför.

Häri ligger överlevnadsfrågan i en idrottsvärld i stark förändring. Ett nytt beteende kräver nytänkande.

För det blir inte som förut. Inte ens i närheten.

Besökaren/läsaren hade tänkt ordentligt. Han hade till och med skissat och vi satt där och fördjupade oss i hans tankar om framtiden

En gång när jag var djupt involverad i en arenadebatt i Gävle, som handlade om den älskade Strömvallen och det som sedan blev Gavlevallen, satt jag och väntade på fredagen som skulle bli fridag där på redaktionen.

Då knackade det på dörren och en äldre man med en portfölj klev in och undrade om inte redaktören hade tid att lyssna på en idé: "Han verkade ju skriva mycket om Strömvallen".

Jo, självklart, sa jag – och satte igång tidningens kaffeautomat.

Besökaren/läsaren hade tänkt ordentligt. Han hade till och med skissat och vi satt där och fördjupade oss i hans tankar om framtiden.

"Så gör vi. Den gamla läktaren glasar vi in och där kan det finns kontor. Och sedan bygger vi in övriga Strömvallen med lika höga byggnader och där kan vi också ha kontor, eller kanske studentboende eller kommun eller landstinget som sväller hela tiden behöver väl lokaler. Byggnader helt runtom – det blir en fin inramning av fotbollsmatcherna."

Jag hummade som jag brukar göra när jag inte förstår nånting. Och var sedan tvungen att fråga..."men var ska publiken sitta?"

"Åskådarna? Nej, de kan sitta i Gavlerinken och se matcherna på storbilden där. Där är det ju varmt och skönt och tak – eller också ser de väl matcherna hemma. Folk är ju bekväma av sig numera."

Jag höll masken, sa att det här var ju jätteintressant, men tja – jag kanske kan få smälta det lite grann och fundera.

"Absolut, redaktörn – och tack för kaffet och ha en trevlig helg."

Ni vet hur det gick. Det byggdes en ny fotbollsarena i Gävle.

Ni vet hur det har blivit. Det spelas fotboll inför tomma läktare där numer (...nästan oavsett coronapandemin).

Och jag vet vem som fick rätt.

Han med den dignande portföljen och sina kolorerade skisser på en fotbollsarenan utan åskådarplatser.

Ibland är det svårt att se och förstå framtiden fast man får den presenterad för sig.

Så hallå, du som knackade på redaktionsdörren där för tio-tolv år sedan.

Jag har kaffet klart. Jag vill veta mer nu.

Jag har förstått vartåt det lutar.

Krönikan är först publicerat i veckans nummer av Mitt Gävle, som är tidningens näst sista utgåva.