Stisse Åberg: SAIK:s usla hörnskytte är säsongens mest lovande statistik

Och tänker återkomma till det stenhårda ämnet längre in i texten – just därför att det självklart när en match spelas mot Edsbyns IF i Bandykyrkan som sportens nytänkare byggde en gång i tiden.

Med åtta omgångar kvar av elitserien kastar sig SAIK in det som får kallas för Den Vilda Hälsingeveckan, med två utmaningar som alltid varit just utmaningar.

Först Edsbyn i tisdagens match.

Sedan Bollnäs på Sävstaås, en av de kvarlevande arenorna av den gamla skolan.

Och det här gör alltså SAIK i egenskap av serietvåa och åker norrut med en svit av 15 matcher utan förlust. Faktiskt är en av två matcherna som SAIK förlorat mot just Edsbyn – och det är också den enda match där man mött ett lag som var bättre, just den kvällen en klass bättre (1–6 blev det i Göransson Arena).

Då var SAIK inte i närheten av Edsbyn. Nu skuggar man serieledarna, endast en poäng skiljer.

Och därför är det en seriefinal, som man säger och skriver i såna här lägen.

Hur kunde det hända?

Hur kunde så utdömda, snudd på dödsdömda SAIK, hamna i en seriefinal i januari 2020?

Förklaringen får nånstans stavas karaktär och nånstans stolthet och nånstans omstart – och sammanslaget har det skapat nya SAIK där S-märkningen på tröjorna får bandyhjärtan att slå volter i brösten på bandyälskar i Sandviken.

Nu är det alltså åtta omgångar kvar av elitserien, men SAIK:s förmåga att mumsa i sig poäng gör att man har mycket stor möjlighet att ta en plats bland de fyra bäst – och därmed skaffa sig en stor möjlighet att få inleda ett slutspel (!) med hemmaplansfördel.

Jag har under bandyhösten och vintern sett.

...Albin Airisniemi fortsätta ta allt skarpare skär mot en karriär på internationell nivå.

...Hannes Edlund växa i självförtroende och agerande.

...en rad andra yngre spelare, som Jesper Jansson, agera som veteraner – och arbetshästar, som David Brodén, att frusta som vinnare.

...Daniel Berlin vara Daniel Berlin – och när det behövs vara ännu mer Daniel Berlin.

...Erik Säfström vara Erik Säfström – och när det behövs vara ännu mer Erik Säfström.

...Joel Othén hålla landslagsklass utan att bli uttagen.

...men framför allt har jag sett Nya SAIK och det finns något vackert i att se något nytt födas även om det förflutna varit fantastiskt.

Det är också därför jag heller inte bryr mig så mycket om den där sviten, för den handlar inte om osårbarhet i bandy – utan just om vilja och förmågan att jaga framtiden i varje sekund och i varje match.

Det är också därför jag ser möjligheten i SAIK:s så fullständigt usla hörnskytte den här vintern. 204 hörnor – men bara 14 mål. Det är för de som kan procenträkning strax under sju procent. I senaste matchen, mot Sirius, hade SAIK 18 (!) hörnor – men träffade knappt målet med någon.

Man vann ändå.

Man vinner inte med Edsbyn med sån precision, det vet jag.

Men man vinner i längden, för till slut kommer Dansken, Berlin, Edlund, Henriksen eller nån annan att börja träffa rätt.

I bandy kan det dock bli lite hur som helst. Jag minns när Ola Johansson släppte loss ett helvilt Edsbyn i 2008 års final och det stod 5–1 efter, vad var det? 19 minuters spel. Sedan firade Ola med att direkt efter slutsignalen skälla ut lilla mig under två-tre minuter nedanför hedersläktaren på Studenternas.

Ola var arg, han hade lite rätt att vara det också – men jag ångrar sällan ett ord.

Det har ni mitt ord på.

Därför åker jag också med öppet sinne till Svenska Fönster Arena i kväll.