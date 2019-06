Stor ökning av nödsamtal till 112 på midsommar: "Fler människor i rörelse"

Under midsommarfirandet i landet märks varje år en ökning av antalet nödsamtal till SOS Alarm. 2018 fick 112 in 1 114 fler samtal än under en vanlig fredag, det är en ökning med 17 procent jämfört med midsommar året innan. I Gävleborg ökade samtalen med så mycket som 58 procent förra året.

– Förra årets vackra midsommarväder bidrog till att fler människor samlades utomhus, drack och firade vilket också är en trolig orsak till att fler hamnade i bråk, säger Sarah Hummerdal, pressansvarig hos SOS Alarm, i ett pressmeddelande.