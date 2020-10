Stor polisinsats mot bedrägerier – 75 personer förhörda under tre dagar

Under de senaste 15 åren har antalet anmälda bedrägeribrott i Sverige ökat med 380 procent, enligt polisen. Det handlar bland annat om kortbedrägerier, romansbedrägerier och annonsbedrägerier.

Att slåss mot den brottsligheten kräver insatser. Mot bakgrund av det utökade Gävleborgspolisen sin bedrägerienheten med sex personer nyligen. Nu finns 16 utredare, två förundersökningsledare och en gruppchef.

Men under tre dagar i slutet av september rörde det sig om betydligt fler utredare. Då genomfördes en nationell insats mot bedrägerier och bidragsbrott, kallad operation Strålkastare.

– Hela Sverige skulle jobba en dag tillsammans mot de här brotten. Det handlade om att hålla förhör och komma vidare i utredningar, säger Jessica Bodin, gruppchef, polisens bedrägerienhet.

Insatsen skulle pågå under en dag, den 23 september. Gävleborg utökade dock och jobbade med insatsen även den 22 och 24 september.

Man åkte därifrån med två gripna personer

Den första uppgiften var att kalla misstänkta till förhör. Sammanlagt 105 personer ombads att komma in och prata med polisen. Av dessa hörsammade 75 personer uppmaningen.

– Sammanlagt har vi hållit 110 förhör.

Varför har det inte gjorts tidigare?

– Vi har haft för lite personal i förhållande till antal ärenden. Så de här dagarna lånade vi in personer från andra grupper.

Den extra insatsen ledde även till en oväntad bonus i ett fall.

– Det var när en person skulle hämtas in till förhör. När man kom in personens lägenhet ramlade man in i ett narkotikabrott, så man åkte därifrån med två gripna personer. Men den person vi sökte var inte där.

Sammanlagt jobbade 26 personer med att hålla de 110 förhören. Ännu har inte de olika utredningarna sammanställts. Därför är det inte klart hur många av de utredningar som har utretts under dagarna som kommer gå till åtal.

Läs mer: Bedragare riktade in sig på Gävle – lurade till sig nästan två miljoner på två veckor: "Ringt upp offren mitt i natten"

Polisen har även tips för hur du skyddar dig från bedrägerier:

# Svara inte på misstänkta mejl, sms eller telefonsamtal.

# Klicka inte på länkar och bifogade filer i mejl och sms utan att vara säker på att avsändaren är legitim.

# Lämna inte ut dina lösenord, bankkortsuppgifter eller annan viktig information.

# Logga aldrig in på annans begäran med exempelvis bank-id.

# Skicka inga pengar i förskott utan att du sett det du har beställt.

# Skänk aldrig pengar till organisationer utan att kontrollera vilka de är.

Källa: polisen.se