Stor smittspridning på äldreboendet i Ockelbo – över 50 smittade och två döda

Äldreboendet Bysjöstrand i Ockelbo har fortsatt stora problem med stor smittspridning av covid-19. Sedan i november har totalt 22 boende och hela 31 personer ur personalen konstaterats smittade.

Som tidningen redan berättat smittades nyligen en hel avdelning.

Tidigare under året avled en person på Bysjöstrand av covid. Sedan det senaste smittoutbrottet har ytterligare en boende avlidit.

– De här brukarna har tyvärr avlidit av verifierad covid-19, säger Johan Callenmark.

– 15 av de 22 smittade har blivit förklarade smittfria och resten kommer högst troligt bli förklarade smittfria inom ett par dagar.

Enligt socialchefen har nästan alla som bor eller arbetar på Bysjöstrand vaccinerats. Men trots det har alltså många ändå insjuknat.

Enligt Johan Callenmark ska många ha fått mildare symptom efter den första sprutan och på så sätt klarat sjukdomen bättre.

– Min uppfattning är att den första sprutan förefaller trigga igång immunförsvaret och att sjukdomen därmed mildras något, säger han.

Han berättar att flera ur personalen som tidigare insjuknat redan är friska och tillbaka på jobbet.

– Av de 31 personer som smittats är alla friska utom sex stycken. Två av dem har precis fått covid. Majoriteten är alltså tillbaka i arbete.

Hur smittspridningen fortsatt kan vara hög på äldreboendet – eller hur smittan faktiskt tagit sig in där – är svårt att svara på, menar socialchefen.

Som tidningen tidigare också berättat flyttade kommunen sin tidigare provisoriska covid-avdelning på Kaplangården till en tom lokal på Bysjöstrand, mellan äldreboendet och hälsocentralen.

Men flytten ska enligt Johan Callenmark inte ha bidragit till smittspridningen. Personal som arbetat där ska ha hållits helt isolerade från både äldreboendet och hälsocentralen.

I dag har man ingen inlagd där.

– I dagsläget vet vi inte hur smittan tagit sig in på boendet, säger Johan Callenmark.

– Det finns egentligen tre alternativ, som jag ser det: Antingen är det via besök, då vi haft besök men väldigt få. Det kan också vara att brukare rör sig utanför Bysjöstrand, att man åker till sjukhuset. Eller att man får in smitta via personal. Vad det är av det här vet vi inte. Men det är ingen, absolut ingen, som vill att våra boende ska smittas. Och ingen vill bli smittad själv heller.

Flera anhöriga till boende på Bysjöstrand har kontaktat tidningen, både via samtal och insändare. De känner stor oro över att deras nära och kära bor på boendet under tiden som smittspridningen är så stor.

Enligt några av de som hört av sig till tidningen vittnar deras anhöriga på boendet om personal som slarvar med skyddsutrustning.

I en insändare till tidningen skriver signaturen "Anhörig" att personalen bland annat bär visir på fel sätt och ibland helt struntar i det.

Men detta är ingenting som Johan Callenmark känner till. I stället slår han tillbaka kritiken.

– Vi har tydliga regler och rutiner hur det här ska gå till. I all ansiktsnära vård bär vi visir och munskydd. Jag uppfattar att det är en väldigt god följsamhet. Man vill verkligen följa dessa rekommendationer och man vill verkligen inte smitta någon, säger han.