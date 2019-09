Storsäljande countryduon Bellamy Brothers har inte glömt Gävle: "Klart jag minns"

Vi når en något jetlaggad Howard Bellamy, 73, från staden Hof i Tyskland där han befinner sig på turné. Nu väntar en lång Europa-vända, kontintenten som också är Bellamy Brothers största marknad. Gävle konserthus besöker han och fyra år yngre brodern 12 oktober. Det blir första gången i Gävle sedan 2006 då de besökte countryfestivalen i Furuviksparken.

– Det var i djurparken va? Jo, jag minns. Jag är gammal men har bra minne, säger Howard Bellamy.

Dagen efter Gävle bär det av till otippade Lycksele där de inte spelat förr.

– Det måste bero på att vi har hittat rätt crazy promotor som ärs bra att boka in på oväntade platser helt enkelt. Det har faktiskt inte blivit så mycket Sverige de senaste åren utan mer Norge. Men nu kan vi se på nätet att vi verkar ha fler fans i Sverige och försöker också spela mer där.

För att vara omkring 70-strecket är det relativt unikt att göra 150 spelningar om året som Bellamy Brothers fortfarande gör, precis som sist de var i Gävle för 13 år sedan.

– Om det finns ett världsrekord och vi kan ha det? Kanske. Men vad får man för det? Dock var countryartisten Ernest Tubb värre än oss när han levde faktiskt.

De har sålt kopiöst med skivor och blev stjärnor över en natt 1976 med hitten "Let Your Love Flow". Givetvis smakade även de på framgångens sötma och ägnade sig åt dekadens.

– Jo, det får man säga. Det gör nog alla som får sådan framgång som vi. Vi har en bok ute, "Let Your Love Flow", där vi samlat alla de vilda och galna historierna. En del som vi säkert inte borde ha berättat också.

Samtalet glider in på huruvida Howard Bellamy tror att han kommer till himlen.

– Well, I'm trying like hell, blir hans svar med ett skratt.

72 länder har de besökt genom åren. Bland platser som sticker ut märks Indien för tre år sedan. Eller Stilla Havet där de spelat på Fiji, Tahiti och Nya Kaledonien.

– Men vi har inte varit i Brasilien och Argentina än. Trots att vi gjort en platta med en brasiliansk kille och är uppvuxna på en ranch, vilket de ju har även i Argentina.

Artistsamarbeten har blivit ett sätt för Bellamybröderna att hålla sig relevanta genom åren. Här märks allt från lätt knasiga varianter som med österrikiska DJ Ötzi och schweiziska Gölä vilka sålt som smör blandat med mer traditionella samarbeten med countrylegender som Willie Nelson.

Bellamy Brothers har nu funnits som duo i 51 år och är nu kanske svårare att stoppa i ett fack än någonsin.

– Samhällskommenterande, humoristisk tongue and cheek, pop - vi har gjort det mesta. En sak som hängt med hela vägen är dock stämsången som vi inspirerats inte minst av ABBA till att använda. Blanda det med tidig country som Jimmy Rogers, kyrkomusik och reggae vi fick från jamaicaner som besökte vår farm i Florida för att plocka apelsiner - och du har vårt sound.