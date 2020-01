Stort bildextra från finaldagen: Här är segrarna i Göransson Cup – kan du se dig själv eller dina kompisar bland bilderna?

2020 års Göransson Cup tog slut på söndagen efter en lyckad långhelg. Både Sandvikens IF:s klubbchef, Anders Eriksson och SIF:s ordförande Peter Svensson var nöjda med helgen.

Det var många glada ungdomar som fick jubla under söndagen och mest glädje spred spanska klubben Las Lobas som vann flickor 13-gruppen helt och hållet. De dansade och sjöng av glädje när de vann men framför allt visade de upp en fin fotboll som förgyllde hela cupen.

– Många av dessa tjejer flög flygplan för första gången i sina liv för att få komma hit, de har haft väldigt roligt här, säger Anders Eriksson.

I flickfinalerna tog sig inget lokalt lag till final men på pojksidan vann både Sandvikens IF, Gefle IF, Stenebergs UIF och Årsunda IF.

– Det har varit en helg med mycket fotbollsglädje, säger Eriksson som nu varit med i flera år och fått in lite rutin i hur den framgångsrika inomhusturneringen ska arrangeras.

Här är finalmatcherna och vinnarna i Göransson Cup 2020:

Flickor 13: Las Lobas–Bäckby Utd Röd 3–0

Flickor 14: Enskede IK 2–IFK Österåker 2 2–0

Flickor 15: Rynninge IK–Alsike IF 6–5

Flickor 16: Spånga IS FK–Stuvsta IF 1 2–1

Flickor 17: Västerås BK30 Vit–Västerås BK30 Svart 1–2

Pojkar 13: Sandvikens IF 2–Bele Barkaby 1–0

Pojkar 14: Syrianska IF Västerås–Gefle IF FG Vit 0–1

Pojkar 15: Skogås–Trångsunds FF Blå KB65 FF 1–2

Pojkar 16: Stenebergs UIF–Gefle IF 1 4–1

Pojkar 17: Årsunda IF–Sandvikens IF 1 4–2

Nedan följer ett stort bildextra med alla vinnare och bilder från finalmatcherna.