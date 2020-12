Stort intresse för att hjälpa till i pressad covidvård – 100-tal sökande: "Hoppas på fler"

Coronaläget är fortsatt ansträngt i Gävleborgs län med ökad smittspridning och många inläggningar på sjukhus. Det framgick när Region Gävleborg höll sin sedvanliga covid-19-presskonferens på torsdagen.

Antalet bekräftade fall överstiger nu 1600 per vecka. På sjukhusen vårdades under torsdagen drygt 70 covid-19-patienter. Tio av dem låg på intensivvårdsavdelning. Även äldreomsorgen är hårt drabbad. Att sjukfrånvaron bland personalen inom sjukvård och äldreomsorg också är ovanligt stor just nu gör situationen än mer problematisk.

– Det är väldigt allvarligt. De prognoser som gjorts tyder på att det kommer att fortsätta öka ytterligare i några veckor och att det maxar någon gång vid nyår, säger Christian Ehrenborg, vikarierande smittskyddsläkare.

Inom sjukvården har man insett att jul- och nyårsperioden kommer att bli extra besvärlig i år. Fler kommer att behöva jobba för att patienterna ska kunna få den vård de behöver.

– Det finns en plan för bemanningen i jul där alla pass är täckta. Men den kan komma att förändras beroende på hur pandemin utvecklas, säger Johan Kaarme.

Nyligen gick regionen ut till allmänheten och sökte efter extrapersonal. Personer med sjukvårdsutbildning välkomnades att anmäla sitt intresse för att hjälpa till i verksamheten.

– Vi har hittills fått in ett hundratal ansökningar. Elva personer har redan anställts, säger Johan Kaarme.

De flesta som sökt är undersköterskor men även ett tiotal sjuksköterskor har anmält intresse.

– Det är glädjande. Men vi hoppas att ännu fler hörsammar vår uppmaning, säger Johan Kaarme.

Att smittläget ser ut som det gör kan tyckas något förvånande med tanke på alla de skärpta råd och restriktioner som införts i samhället den senaste månaden. Smittspridningen borde rimligen ha dämpats. Men råden tycks inte ha haft någon påtaglig effekt.

– Nej, tyvärr, och jag tror att det beror på en otydlighet i budskapen, säger Christian Ehrenborg.

Folkhälsomyndigheten och regeringen har delvis haft olika ingångar när de vänt sig till allmänheten, menar han. Skarpa uppmaningar om att hålla social distans och skydda riskgrupperna från smitta har varvats med med lättnader i rekommendationerna till de äldre. Medicinska överväganden har blandats ihop med med sociala ambitioner om att låta 70-plussarna "komma ut och röra på sig".

Det här har inte gått ihop och folk har blivit förbryllade, något som gjort att följsamheten till råden inte blivit den önskvärda, enligt Christian Ehrenborg.

– Viruset tar inte hänsyn till att det är synd om vissa grupper, konstaterar han.