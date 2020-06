Streamingkollen: här är AB kulturs tips på serier att följa i sommar

Högsommaren är här och säsongen för tv-serier har inletts. För några år sedan var det otänkbart att sitta inne och kika på serier när solen gassar utanför fönstret. Nu har istället de stora leverantörerna av kvalitativ tv-produktion fokuserat på sommaren. Det är seriernas högsäsong. När biorepertoaren lyser med sin frånvaro under corona-pandemin finns det goda skäl att krypa under en filt och gotta sig åt det rika utbudet på alla streamingtjänster. Här tipsar vi om fem tv-serier som är värda en titt under sommaren.

I know this much is true - HBO nordic

Mark Ruffalo har äntligen fått utrymme som dramaskådespelare och detta är sannerligen skäl nog att lämna hulkdräkten bakom sig. I HBO´s nya thriller/drama serie "I Know this much is true" glänser Ruffalo i dubbla roller som tvillingbröder med trassliga bakgrunder. Det är en stark och berörande historia. Det är ingen serie för de hjärtsvaga och HBO har verkligen lyckats med kombinationen att klämma in ett livsöde så omtumlande och spännande att man sitter på helspänn genom den här bländande miniserien.

Dead to me säsong 1 & 2 - Netflix

Det börjar trevande med en tragisk bortgång inom familjen. Denna svarta och morbida tv-serie med en lysande Christina Applegate i huvudrollen är nästintill såpopera-aktig med två fullmatade säsonger på Netflix. Det är en berg och dalbane resa med fina thriller och dramaanslag men där den svarta humorn är i det främsta rummet. Det är korta avsnitt som klockar in på ca 25 minuter, det kan locka till "binge watching" och extrem abstinens. Nu väntar vi med spänning på säsong 3.

Mindhunter säsong 1 & 2 - Netflix

Få serier i thrillergenren har fått sådant stort genomslag som David Fincher´s Mindhunter. I särklass en av de bästa Netflix producerade serierna de senaste åren. Delvis inspirerad av sanna historier om FBI´s arbete med att följa en viss typ av massmördare. Med hjälp av ny förhörsteknik och skickliga agenter får man en insikt i det hårda arbetet att sätta handklovar på Amerikas värsta förbrytare. En serie som doftar 70-tals estetik, knivskarp dialog och underbart nedtonat foto i olika gråskalor. En riktig höjdare.

Älska mig - SVT

Josephine Bornebusch träffsäkra diskbänksrealistiska tv-serie om vanliga människor som inte riktigt hittar rätt i tillvaron. Med van hand har Bornebusch skickligt regisserat denna fullpott. Det är uppfriskande att se en svensk tv-serie utan högfärdigt teaterspråk, stela skådespelare och stolpig dialog. Här känns allt som vanligt. Som livet, fast på film. Precis som det skall vara. En imponerande debut bakom kameran för Bornebusch.

Better things - HBO nordic

En serie att förälska sig i. Pamela Adlon ror ensam hela skutan i hamn. Better things är ett virrvarr genom livet. Svårigheterna med att uppfostra tre barn på egen hand, att ta hand om sin tokiga gamla mamma, sitt eget famlande kärleksliv och att bli äldre i en alltför stressig omvärld. Barnen, som spelas av Mikey Madison, Hannah Alligood och Olivia Edward är så samspelta och underbara att när säsong 4 ebbar ut vill man adoptera dem allihopa. Better things är en riktig hit och nu står det klart att en ny säsong är på väg och vi har redan börjat längta.

Christian Stjernström

bor i Kungsgården, är disc-jockey, magister i film- och litteraturvetenskap och högstadielärare i Sandviken.