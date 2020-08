Strömsbergs kafé vågade öppna mitt i pandemin: "Jag hade aldrig kunna drömma om det här"

En solig och varm augusti förmiddag gör Arbetarbladet ett nedslag i Strömsbergs bruk. Strax före öppningen klockan elva är det lugnt vid det gamla brukskontoret som idag rymmer Strömsbergs café.

– Min plan var att öppna till påsk och då hade restriktionerna i samhället redan pågått ett tag. Jag var tveksam till att öppna och var mer än oroad över om det skulle gå. Förra ägaren sa att det är en perfekt öppning till påsk med konstutställningar på bruket, men allt det ställdes in, säger Cecilia Rosenmåne.

Trots att hon inte tidigare haft erfarenhet av kafé eller restaurangrörelser, men med en kockutbildning i ryggen, kastade hon sig ut i en orolig tid.

Hon beslöt sig efter mycket vånda att ändå öppna och hade öppet tre dagar under påsken. Därefter öppnade kaféet på helgerna under maj månad.

– Det kom fler kunder än vad jag trott under påsken och det var en del jobb med att följa alla restriktioner för att förhindra smittspridning.

Utanför det gamla brukskontoret finns gott om plats som gör det möjligt att ha avstånd mellan gästerna.

– Från mitten av juni har vi haft öppet varje dag. Då var det jag, min man och vår dotter som jobbade, men nu har jag tolv timanställda som hjälper till, säger Cecilia.

Catrin Vingmar från Stockholm beställer en sallad till lunch.

– Jag håller på att renovera ett hus jag har här i Strömsberg och vi är jätteglada att kaféet finns här, säger hon.

För hösten är det tänkt att det ska vara öppet under helgerna.

– Så länge det kommer folk hit, säger Cecilia Rosenmåne.

Fler och fler lunchgäster kommer till Strömsberg och snart är alla borden utanför kaféet fyllda med sällskap.

– Vi åker hit säkert ett par gånger per säsong. Och här fungerar det bra att kunna sitta avskilt med tanke på smittspridning säger Petter Österlund som åkt från Tierp med familjen.

Cecilia Rosenmåne och Klara Wesslén, en av de anställda, får mer och mer att göra.

– Jag hade aldrig kunnat drömma om det här. Det är märkligt, men det verkar som om coronan har varit ett plus för mig, säger Rosenmåne.

Under sommaren har hon haft cirka 150 till 200 gäster per dag. Som mest under en dag 400.

Under hösten kommer Cecilia Rosenmåne även att ha öppet i en annan lokal i bruket och där hålla kurser i meditation mindfulness, en metod att hantera stress och oro.