Bogserbåten var lastad med 188 liter sprit och 2000 cigaretter – ägaren: "Till besättningen"

Whiskey, gin, Baileys, vodka, rom och Pernod. Lägg därtill 166 liter starköl, åtta liter starkvin, nio liter vin och så de 2000 cigaretterna.

Bogserbåtens last visades sig vara högintressant för tulltjänstemännen som gjorde kontrollen när fartyget lade till – hemkommen från Tyskland.

Båtens ägare berättade utan omsvep om lasten när tullen gick ombord. I förhör sade ägaren att alkoholen och tobaken var tänkt att konsumeras av besättningen genom en så kallad ship store – att besättningen kan köpa alkohol och tobak ombord.

– Den här typen av båt är väldigt väderkänslig så under perioder måste vi ligga still och då är det inte så mycket mer att göra än att titta på TV och ta en whiskey, förklarade mannen under ett förhör.

Båtens ägare berättade att ovanstående last hade införskaffats i Tyskland, men att det var fler flaskor i varje låda än vad det brukade vara.

Kammaråklagare Krister Frykman säger att det finns regleringar gällande försäljning ombord på båtar och flygplan.

– Det finns en lag om proviantering av fartyg och luftfartyg. Där står det att proviantering av obeskattade varor får ske ombord. Det framgår också att man ska ha tillstånd av Tullverket för att få göra sådan proviantering. Han hade inte det tillståndet.

Båtens ägare är nu åtalad för smuggling och tullbrott och riskerar böter eller fängelse i max två år.