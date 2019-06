MAGNUS MÖTER: Amelia Mauritzon: "Det jag höll på med var inte sunt, till slut insåg jag det"

Det är inte varje dag som man sitter tillsammans med en av världens starkaste kvinnor. Eller... det är det ju faktiskt, eftersom vi jobbar på samma sportredaktion i Gävle.

Men den 10:e juni försvinner Amelia Mauritzon från jobbet ett tag eftersom hon är en av två svenskor som är uttagna till VM i styrkelyft i –72-kilosklassen.

Vi sänder fotbollsmatcher ihop, vi leder idrottsgalor ihop, vi sitter på möten och diskuterar bevakningen av den lokala idrotten ihop – men kikar man in på Instagram får man en inblick i en helt annan del av 24-åriga Amelia Mauritzons värld. Ett av de senaste inläggen, från i torsdags, visar hur hon trycker upp 200 kilo i knäböj – tangerat världsrekord i viktklassen.

Din VM-form verkar god.

– Ja, knäböj är min specialitet. Den disciplinen är min, det är så jag känner när jag går in för att tävla. Då vill jag bara visa upp mig för publiken, visa vad jag kan. Det är oftast så i styrkelyft, att man är riktigt bra i nåt av de tre momenten – sedan gäller det att försöka göra så bra som möjligt ifrån sig i de andra två.

– Ibland har jag haft ledningen med 20 kilo efter knäböjen, men bara vunnit med ett eller två till slut. De andra knappar in.

Vad har du svårast med då?

– Marklyft. Det är lite konstigt eftersom det borde passa mig ganska bra så som jag är byggd. Men det har varit svårt från början. Redan innan jag började med styrkelyft och bara tränade rent allmänt klarade jag 192 kilo i mark – sedan tog det två år för mig att nå 200. Jag vet inte varför, men kanske kan det vara mentalt.

Du verkar vara en människa som tänker ganska mycket.

– Jo, det gör jag. När jag väl klarade gränsen gick jag rakt upp på 212 kilo. Men det tog som sagt två år.

När började du tävla i styrkelyft egentligen, och hur gick det till?

– Det var för tre år sedan, under tiden jag pluggade i Piteå. Folk som såg mig på gymmet tjatade på mig att jag borde testa. Jag har alltid varit stark, så var det när jag spelade fotboll också. Jag blev kallad ånglok och oxe och allt möjligt. Ville tränaren ha en spelare som var teknisk med snabba fötter så var inte jag aktuell, men ville tränaren ha en vinnarskalle som gjorde vad som helst för att vinna så var det absolut mig man skulle välja.

När slutade du med fotbollen?

– Kring gymnasiet nånstans. 2011, när jag var 16, blev jag utsedd till Årets spelare i Valbo FF och det var liksom början till slutet för mig. Jag har alltid velat prestera. Och när jag blivit bäst i Valbo tänkte jag att då kan jag bli bäst i Gästrikland och sedan kan jag bli bäst överhuvudtaget – bara jag tränar tillräckligt. Så jag började springa, längre och längre och oftare och oftare. Jag tänkte att ju mer jag springer desto bättre blir jag, att det bara hängde på det.

– Men det enda som hände var att jag tappade glädjen. Allt gick bara ut på att jag skulle förbättra mig själv hela tiden, jag använde "Runkeeper"-appen och mådde bara sämre och sämre. Det jag gjorde gjorde jag med en vilja att bli bättre, men på grund av okunskap och att jag var för ung blev det fel.

– Och på fotbollsplanen hade min styrka varit tempoväxlingarna, men nu var jag bara trög och kunde inte alls göra det jag gjort förr.

Jag har alltid velat prestera. Och när jag blivit bäst i Valbo tänkte jag att då kan jag bli bäst i Gästrikland och sedan kan jag bli bäst överhuvudtaget.

Hur tog du dig ur det där?

– Det gick så långt att jag gick upp tidigt på morgonen, gick hemifrån Valbo in till Vasaskolan med lurar i öronen, det tog en och en halv timme, sedan tränade jag på lunchen i skolan och sedan sprang jag hem. Så här i efterhand läste en blogg jag skrivit och det var inte klokt hur det var då. Det jag höll på med var inte sunt, till slut insåg jag det. Det var absolut på gränsen till ortorexi.

Tvångsmässig träningsnarkomani alltså.

– Ja. Jag tvekade lite inför att börja tävla i styrkelyft också, med tanke på hur det varit för mig tidigare. Jag var rädd för att det skulle bli likadant.

Men det har det inte blivit?

– Nej, jag har lärt mig att tycka om mig själv på ett annat sätt nu och uppskatta kroppen för vad den klarar av och inte för hur den ser ut. Förr jämförde jag mig med andra hela tiden och hade problem med vad jag åt. Styrkelyftningen har hjälpt mig och tagit mig in i ett sammanhang där man faktiskt ska äta mycket och där det är okej att ta en extra köttbit. Jag skulle säga att det är en perfekt sport för unga tjejer som behöver känna att de duger som de är.

Jag har lärt mig att uppskatta kroppen för vad den klarar av och inte för hur den ser ut.

Ser du dig som en förebild för andra?

– Ja, jag vet inte... jag är ju ingen som skriver saker som "Du är bra som du är!" och driver ett sånt budskap, det känns bara som tomma ord.

Det kanske inte behövs, bilder säger mer än tusen ord brukar man ju säga, och i en av dina filmer på Instagram pinkar du bokstavligen på dig under ett träningspass. I en tid då ytan ofta är viktigast skulle många kanske dra sig för att visa det.

– Ja, det kanske är så som du säger, att man inte behöver skriva en massa saker för att vara en förebild.

Men du tränar inte för hårt alltså?

– Jag tränar fyra gånger i veckan och varje pass tar ungefär tre timmar. Men i styrkelyft handlar mycket om att vila mellan övningarna under passen, det är därför det tar så lång tid. Det är ju inte så många tävlingar per år i den här sporten, det kanske blir tre eller så, och under den tävlingsfria perioden blir det mycket volymträning, lättare vikter som jag klarar att köra fler repetitioner med. När man kommer närmare en tävling, som nu inför VM, anpassar man träningen så den blir tävlingsinriktad. Det var därför jag lyfte 200 kilo i torsdags.

Hur ska du bli bättre i dina svagare discipliner då, bänkpress och det där med marklyft?

– Mycket handlar om teknik. Min tränare kommer från Östersund, jag träffade honom under tiden jag jobbade där, och han skickar träningsprogram till mig via Google Docs som jag följer, sedan skickar jag filmer tillbaka till honom.

Du har vunnit senior-SM och nordiska mästerskapet, nu gör du ditt första senior-VM. Hur tror du att du hävdar dig på den nivån?

– I knäböj har jag ju klarat världsrekordet på träning nu. Och jag är rankad sjua. Men jag tror nog flera av de andra tjejerna kommer att förbättra sina resultat. Jag har koll på den andra svenska deltagaren, men när det gäller alla andra har jag med flit låtit bli att kolla. Skulle jag se att andra lyfter 60 kilo mer än mig skulle jag få problem med motivationen. Jag vill åka dit med ett litet hopp om att det ändå finns en chans. Annars skulle det kännas som att det inte är nån idé att åka alls.

– Men, är man rankad sjua så vore väl brons en liten bragd.

"Dit", det är Helsingborg det.

– Ja, det känns ju lite sådär när dom nyss kommit tillbaka från bänk-VM i Tokyo, och så får man själv åka till Helsingborg. Men det är lite knixigt när man tävlar utomlands också. Eftersom jag fastar med vatten i tre dagar innan tävlingen vill man ha med sig rätt sorts mat att äta när man vägt in, och det kan vara bökigt att ta med mat utomlands.

Första dygnet ska man dricka åtta liter. Jag brukar kliva upp halv fyra på morgonen och börja med att dricka en halvliter eller så för att göra det lite enklare.

Hur funkar det med vattendiet?

– Första dygnet ska man dricka åtta liter. Jag brukar kliva upp halv fyra på morgonen och börja med att dricka en halvliter eller så för att göra det lite enklare, men det är inte lätt att få i sig så mycket alltså. Det brukar alltid bli så att man får dricka två liter på samma gång på slutet ändå.

Gör alla så här?

– Vissa väger ju som man ska hela tiden. Men jag ligger på 74 kilo och ska ned till 72, invägningen är två timmar innan tävling så sedan gäller det att man kastar i sig mat snabbt.

Det finns ingen risk att det hämmar prestationen?

– Nej, för mig har det inte varit så i alla fall. Vi har alltid gjort så och det har funkat bra, så då har det blivit som en slags trygghet också. Enda gången jag inte gjorde det blev jag tvåa.

Det måste bli mycket spring på toaletten i alla fall.

– Ja, en gång när vi skulle åka ner till Göteborg och tävla fick chauffören stanna var 35:e minut.

Fotbollsdomare, sportjournalist, styrkelyftare – det känns som om du tycker om att utmana givna normer. Hur kommer det sig tror du?

– Att jag började döma fotboll var som en reaktion på sorgen över att jag slutade spela själv tror jag. Jag ville vara kvar i den världen. Sedan har jag alltid umgåtts med killar sedan jag var liten, jag har alltid tyckt om det bättre, det har liksom varit mindre drama.

– Men nu älskar jag också styrkan som vi tjejer skapar genom att stötta varandra både i verkligheten och på Instagram, det är coolt och jag är stolt över att tjejer tar mer plats och är stöttande mot varann.

Och inte tar du någon skit heller.

– Nej, jag har sagt ifrån när det hänt saker i samband med jobbet. Det är ju oftast inget elakt man får höra – och i början kunde jag till och med känna det som en komplimang om någon sa nåt positivt om ens utseende eller så. Men efter ett tag fattade jag att det handlar om nåt annat. Jag vill bli respekterad i min yrkesroll. Precis som du blir.

Amelia Mauritzons...

...favoritdag i veckan:

"Det är fredag. Där är allt det roliga framför en. Jag är alltid träningsledig på helgerna, och sedan är varannan helg ledig från jobbet också. Då beställer sambon och jag nån god hämtmat och så sitter vi på balkongen och njuter. Och det är sol".

...favoritmånad på året:

"Maj, när det är skönt som nu. Då har man också allt man tycker om framför sig – till exempel att spela volleyboll vid badplatsen vid Boulognern, vi är ett gäng som har en facebookgrupp och förra året var vi där nästan varje dag. Det är något med det där som gör att jag får massor av energi, att ha det bästa framför sig. Det är ju skönt i augusti också, men då finns det inget där framför att tycka om. Det är lite mer ångestfyllt".

...favoritfärg:

"Svart. Det är lättmatchat och funkar till allt".