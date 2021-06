Succén lockar Sandvikenbor ut i naturen – Hitta ut går mot nya rekord: "Upptäcker platser på ett nytt sätt"

Linus Täck från Järbo stegar fram över rötter och stenar i Högbo bruk. Han har gjort en rivstart på Hittaut-säsongen och plockat drygt hundra checkpoints på några veckor.

– Vi har en tävling i skolan. Jag går på innebandygymnasiet och vi kan inte träna inomhus eller spela matcher när det är corona, så vi hittar på annat. Jag leder, säger han.

Hittaut har ett enkelt upplägg. Checkpoints placeras ut och markeras på en karta. Deltagaren laddar ned Hittaut-appen och registrerar sig. Med hjälp appen eller en papperskarta letar sig deltagaren fram till en checkpoint. På den finns en kod som deltagarens skriver in i appen för att registrera sitt fynd.

– Hela familjen kan få något att göra. Komma ut och hitta på något en dag, det har vi gjort i min familj, säger Linus Täck.

Många använder Hittaut-appen vid utflykter. Motionärer använder den för att göra vardagsturen roligare. Och så finns de som tävlar – som Linus och innebandykompisarna.

– När vi hade studiedag tog jag med cykeln till Högbo och plockade 41 checkpoints. Jag har ett kartställ på styret och tar en bild på varje kod med mobilen. Sen kan jag registrera koderna i efterhand, säger han.

Man skulle kunna påstå att Linus har viss fördel, eftersom han har orienterat mycket. Familjen är engagerad i OK Hammaren – klubben som drog igång Hittaut Sandviken 2019.

Första året gjorde 1 113 deltagare sammanlagt 40 561 registreringar av checkpoints i Sandvikens kommun. Andra säsongen smällde det till, med 2 760 deltagare som gjorde 101 782 registreringar.

Roligt, men inte helt oväntat, enligt Björn Ljunggren som är ansvarig för Hittaut på OK Hammaren.

– Vi väntade oss att det skulle gå trögt i början och hoppades att det skulle bli mer under 2020. Det blev mycket större än vi vågat tro, säger han och fortsätter:

– Det verkar ha funnits ett behov av det här, som vi inte visste om när vi började. I fick vi över 45 000 registreringar de första tre veckorna. Det kommer nog bli nytt rekord.

I år är fem klubbar i Sandvikens kommun med: OK Hammaren, Järbo OK, Årsunda IF, Österfärnebo IF och Storviks IF. Varje klubb placerar ut checkpoints på sin ort, sedan samlar de allt på samma karta.

Arbetet görs ideellt och finansieras med sponsorpengar. Om det blir pengar över ska de gå till ungdomsverksamheten. I förlängningen hoppas klubbarna att fler ska få upp ögonen för orientering.

– Men framför allt vill vi få Sandvikenborna i rörelse, säger Björn Ljunggren.

Linus Täck har hållit på i flera år och märker av att fler blir intresserade.

– Man ser fler som är ute och letar. Hemma i Järbo är det två checkpoints nära vårt hus – där ser man att det är mer folk som kommer från flera ställen, säger han.

Linus rekommenderar alla att pröva på – oavsett om man vill äventyra i skogen eller ta en promenad i centrum.

– Man upptäcker platser på ett nytt sätt. Annorlunda platser som finns nära men som man kanske aldrig har sett, säger Linus Täck.