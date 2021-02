Sundving om första matchen för säsongen och rysliga tilläggsminuterna där allt avgjordes: ”Skapligt svettigt”

Bandypuls når Jesper Sundving på spelarbussen och täckningen borta vid Sjöaremossen är usel.

Men han skriker ändå ut i glädje:

– Skapligt svettigt!!!

Han pratar såklart om den dramatiska upprinnelsen på tilläggstid mot Frillesås som till slut gav SAIK två poäng.

– Jag har aldrig fått avsluta en sådan här match med vinst, utbrister 2o-åringen glatt.

Men vi tar det från början.

SAIK klev ut på uteisen och tog ledningen via Hannes Edlund.

Kort senare gjorde SAIK dubbla hörnmål och ledde helt plötsligt med 3–0. Komfortabelt? Ja visst. Lite väl? Kanske.

Frillesås vaknade till liv och Robin Mohlén slog in en hörna för en reducering. Och Sergey Pochkunov slog in ett boxmål efter en halvtimme. Då var det helt plötsligt en ny puls i matchen igen.

SAIK bibehöll ledningen in i andra men då kom hemmalaget ut och drämde in en ny hörna efter tre minuter och fixade likaläge. Efter en timme tog de dessutom ledningen, via hörna igen.

Blev du skakis där, i din första elitseriematch för säsongen, när nästjumbon tog ledningen?

– Nej, det är inget som jag oroar mig över, när domaren blåser av vet man om man ska vara besviken eller skitglad, fram tills dess är allt möjligt.

Efter det tog SAIK en timeout. Och det gav bättre struktur och mer tydlighet. SAIK kom fram mer och fick fler hörnor.

Men det var på straff kvitteringen skulle komma.

Hannes Edlund tog hand om den.

Sedan gav David Brodén SAIK ledningen i 90:e minuten.

– Det är ett snyggt boxmål, ett riktigt slitmål, säger Sundving.

På övertid reducerade då Frillesås genom en tunnel på Sundving.

– Det var inte jättekul. Det blir en touch på mitt benskydd som rinner in mellan benen på mig.

I matchens sista minut blev Oscar Stadin fasthållen i Frillesås straffområde och SAIK fick chansen att ro hem två poäng trots allt.

Iskalle Edlund satte då spiken i kistan med sitt fjärde mål.

– Hannes klipper till den...

– Sen vet jag inte om jag skriker högst av alla på planen men det blev en otrolig lättnad att få åka härifrån med två poäng. Det betyder mycket för laget att kunna ta med sig en sådan här match in i slutspelet, det var oerhört bra.

Vad betydde det för dig att få chansen?

– Det var min första match i elitserien den här säsongen. Det var riktigt skönt även om jag var väldigt ringrostig. Men jag är grymt lättad att stå här med vinst.

– Det betyder oerhört mycket att vinna och känna att man bidrar även om det bara är en match. Man får vara med på ett helt annat sätt, jag är oerhört tacksam till Jocke att jag får spela. Joel är grym och var helt fantastisk mot Bollnäs, jag är verkligen skitglad att jag fick chansen.

Hur mycket extra motivation ger det dig, som andremålvakt, att få en match så här?

– Det är såklart väldigt motiverande, samtidigt att bara träna och försöka jaga speltid är också motivation. Sen bara att vara med det här härliga laget och få träffa dem varje dag, det motiverar mig tillräckligt bara det.

Matchfakta/elitserien

Frillesås–SAIK 5–6 (2–3)

Målen: 0–1 (6) Hannes Edlund (Linus Forslund), 0–2 (12, hörna) Lucas Widman (Albin Bjerkegren), 0–3 (22, hörna) Hannes Edlund (Albin Airisniemi), 1–3 (29, hörna) Robin Mohlén (Jesper Norrman), 2–3 (31) Sergey Pochkunov (Fredrik Johansson), 3–3 (48, hörna) Robin Mohlén (Jesper Norrman), 4–3 (58, hörna) Fredrik Johansson (Jesper Norrman), 4–4 (81, straff) Hannes Edlund, 4–5 (90) David Brodén (Linus Forslund), 5–5 (90+3) Anton Lööf (Jesper Henriksson), 5–6 (90+5, straff) Hannes Edlund

Hörnor: 5–13 (2–3)

Utv, Frillesås: 4x10min, SAIK: 2x10min.

Domare: Adam Jokinen

Publik: 0, Sjöaremossen.