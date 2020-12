Superinhopparen, mästerskidskytten och hetaste långlöparen– här är nr 50–41 på Sportens 100-bästalista 2020

Det här är listan som innehåller framgångsrika idrottare, profiler, spännande klubbar – ja allt som satt sin prägel på idrotten i distriktet under året.

Varje dag, fram till nyårsafton, presenterar vi nya namn – och just på nyårsafton kryddas listan med utnämningarna av Årets idrottskvinna och Årets idrottsman i distriktet.

Håll utkik

50) Marcus Hägg, Sandvikens IF/fotboll

Kunde inte konkurrera ut någon av de andra anfallsspelarna – men slog till så snart han fick en chans. Avgjorde sent i flera hemmamatcher, bland annat mot Brommapojkarna. Har höger yttersida som specialitet.

49) Stefan Ågren, Fyshuset/tyngdlyftning

Stod för det främsta svenska resultatet under 2020, enligt förbundets egen ranking, när han i serietävlingen i Gävle fick ihop 344 kg efter 152 kg i ryck och 192 kg i stöt.

48) Nicklas Gustafsson, GGIK/innebandy

Lagets främsta poängplockare under förra säsongen och därmed en viktig kugge i ett lag som fick slita sig genom serien. 13 mål och 13 assist då.

47) Amadou Kalabane, Gefle IF/fotboll

Försvarare som är lagets mest fysiskt starke spelare i defensiven. Med längd och kilon håller han undan motståndarna. Har dessutom en bra teknik, vilket gör honom användbar även på mittfältet.

46) Bettan Högberg, skidskytte/Biathlon Östersund

Gjorde ett fåtal världscupstarter – men fick istället möjlighet att tävla i IBU-cupen. Det blev succé. Tog hem totalsegern i cupen efter sex segrar – och kunde åka hem från cupavslutningen i Minsk med en gnistrande glaspokal. Samt en direktkvalificering till världscupstarter.

45) Kim Sundlöv, Sandvikens IF/fotboll

Stensätrafostrad, men allsvensk i Djurgården. Lånades in i SIF för att få speltid efter en knäskada. Visade nivån och var genomgående bäst i laget under hösten, oavsett om hon spelade mittback eller på mittfältet.

44) Pontus Nyholm, Gävle GK/golf

Drabbades självklart av den rumphuggna säsongen på svenska greener. Han har dock sin bas i USA där han spelar på collegenivå och med det som avstamp bli proffs i vår. Han gjort en rad starka insatser i individuella collegetävlingar med två fjärdeplatser – och framför allt segern där han noterade en 64-runda.

43) Joel Othén, Sandvikens AIK/bandy

Numera en veteran – och en vinnande sådan i SAIK-målet. Har förmåga att lyfta sitt spel när det behövs och är med sin rutin och erfarenhet en trygghet för SAIK i alla matcher.

42) Joacim Lantz, Ockelbo SK/långlöpning

Visade kapacitet med fart och uthållighet redan i februari när han satte distriktsrekord på halvmaran med 1.06,35 i Barcelona. Fick sedan inte möjlighet att visa helt på fortsatt utveckling. Men var fyra i det elitlopp som genomfördes i Lidingöloppet och sexa SM i marathon på nya personbästat 2.24,01.

41) Victor Söderström, Brynäs IF/ishockey

Spelbegåvningen från Skutskär som klev rakt in i SHL för någon säsong sedan och omgående fick NHL-kontrakt. Under förra säsongen utlånad från Arizona till Brynäs och lagets genomgående främsta back med unika offensiva kvaliteter under sina 35 matcher. Och förresten – killen fyller inte 20 år förrän i februari.

