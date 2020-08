Superstjärnans bortglömda tid i SIF ► Så hamnade engelske legendaren i Sandviken för 36 år sedan ► ”Hårt spelar han också. Ofta över gränsen”

Det syns att han är stolt, SIF:s ordförande Olle Eriksson-Gladh, när han står framför spelartruppen i samband med träningen på Jernvallen den första juni 1984.

Det här är ingen vanlig dag.

Och den som står bredvid honom är ingen spelare vem som helst.

Det är han som, av Rob Finch i en biografi från 2007 med undertiteln The Kevin Beattie Story, döpts till "The Greatest Footballer England Never Had".

Under slutet av 70-talet har mittbacken Kevin Beattie varit med om att göra Ipswich till främsta utmanare till den tidens suverän Liverpool, vunnit både FA-cupen och Uefacupen, tre gånger tagit plats Årets lag i engelska ligan och de nio A-landskamper han har på meritlistan hade varit många, många fler om hans skadehistorik skrivits annorlunda och han inte tvingats tacka nej gång på gång.

Ipswich dåvarande manager, och blivande engelske förbundskaptenen, Bobby Robson har sagt att Beattie är den bäste engelske spelare han någonsin sett, möjligen undantaget George Best.

För tre år sedan tog dock proffskarriären slut, alldeles för tidigt, redan vid 28 års ålder och efter fem misslyckade knäoperationer på fyra år.

De senaste åren har han spelat amatörfotboll i England.

Men nu står han alltså här i egen hög person.

I truppen finns sedan en tid redan en annan engelsman, unge talangen Daniel Driscoll från Luton.

När Eriksson-Gladh presenterat sin prestigevärvning med stort P säger Driscoll:

– Det där är inte Kevin Beattie!

För nån sekund hinner SIF-ordföranden bli kallsvettig innan han förstår skämtet.

För visst är det Kevin Beattie. Och han ska spela för Sandvikens IF.

* * *

Liverpools legendariske manager Bill Shankly – mannen som tog Kevin Keegan till klubben i början av 70-talet och såg till att tavlan med "THIS IS ANFIELD" spikades upp i spelartunneln för att påminna motståndarna om vad som väntar – har kallat det för ett av sina största misstag.

I slutet av 60-talet, när Kevin Beattie just fyllt 15 år och spelade fotboll i en lokal klubb hemma i Carlisle, hade en scout fått upp ögonen för honom och erbjöd provspel för Liverpool. Han åkte dit, provspelade, Bill Shankly gillade vad han såg och ville skriva kontrakt.

Men när Beattie återvände för att skriva på blev han sittande ensam på Lime Street Station med sina fotbollsskor som enda packning, ingen kom för att hämta honom. Han hade helt enkelt blivit bortglömd, och efter en timme tog han sina skor och åkte tillbaka hem i tron att Liverpool ångrat sig.

Då passade Ipswich Town på istället.

Managern Bobby Robson var noga med att se till att Beattie blev hämtad vid Euston Station i London, och direkt efter en ungdomsmatch mot Fulham eskorterades han av chefsscouten Ron Gray hela vägen tillbaka till Ipswich och kansliet på Portman Road.

"Schabblar du bort det här får du sparken" löd det tydliga beskedet från Robson.

Ipswich fick namnteckningen.

När Kevin Beattie skulle provspela för Ipswich den där dagen kom han i sin pappas slitna skor.

Familjen hade inte mycket pengar, mamman jobbade i en av Liptons tebutiker och pappan – lite för förtjust i rusdrycker och spel – jobbade åt ett kolbolag. Han hade själv en gång i tiden varit målvakt och provspelat för Aston Villa, men kommit fram till att han skulle tjäna mer på jobbet hos kolbolaget och lagt ned fotbollskarriären. Sedermera fick han dock lägga ner arbetslivet helt och hållet på grund av ryggproblem, och de gånger det fanns mat på bordet var när pappan satsat på rätt häst eller tagit hem ett dartparti på lokala puben.

Kevin stal frukt för att han var hungrig, hoppade av skolan när han var 14 och tog olika ströjobb. När han fått sitt första kontrakt med Ipswich såg han till att skicka hem pengar för att hjälpa till, men upptäckte snart att pengarna gick till öl och sprit och att pappan börjat misshandla mamman. Vid ett eller flera tillfällen gick han själv emellan.

Det första Ipswich såg till efter att kontraktet var påskrivet var att ordna ett par nya skor åt Kevin, och lite nya kläder.

* * *

Fredagen den 11:e maj 1984 blir 30-årige Kevin Beattie klar för SIF.

Olle Eriksson-Gladh, som jobbar på Sandvik och är den typ av ordförande som ofta skjuter först och frågar sedan, har under en arbetsresa till England fått nys om att Beattie finns tillgänglig och är mottaglig för nya utmaningar i Norden. Spel på division 2-nivå i Sverige, serien direkt under allsvenskan, ska bli den perfekta språngbrädan till möjligheten att få ett nytt proffskontrakt hemma i England.

SIF:s kontakt i England, en man vid namn Peter Keehling, har garanterat att Beattie blir både en förstärkning och en attraktion.

Olle Eriksson-Gladh är övertygad.

Kevin Beattie är övertygad.

Sex veckor senare är han alltså äntligen på plats i Sandviken – pappersarbetet har dragit ut på tiden och den första förhoppningen om debut redan den 2:a juni mot Nyköping har kommit på skam – och förutom presentationen på träningen genomförs också en intervju med GD:s sportreporter Stefan Andersson. I solglasögon, vit t-shirt och jeans poserar Beattie med armarna i kors över bröstet sittandes framför fontänen i Jansasparken. Guldlänk runt ena handleden, håret är krulligt och med lite längd, mustaschen bred och tät.

Resan med båt och tåg har tagit 36 timmar, och på båten har han dessutom blivit av med plånboken innehållande 500 pund som på den tiden motsvarar cirka 5 500 svenska kronor. Från Göteborg ringer en Beattie utan pengar på fickan till Eriksson-Gladh för att få hjälp.

Nu är allt löst och försäkringsbolag inkopplat, Beattie är på strålande humör och hyllar Sandviken.

"Så vackert och så rent det är! Och vilket väder ni har här i Sverige! Underbart", säger han till GD-sporten.

Egentligen är det väl bara en sak som skaver. Det är ungefär 10 kilo för mycket Kevin Beattie som anlänt till stan. Det ser både Stefan Andersson, fotografen Liane Sidholm som tar första bilden – och SIF-tränaren Thomas Nordahl.

* * *

Kevin gjorde sin A-lagsdebut mot Manchester United i engelska ligapremiären 1972, 18 år gammal.

Efter att ha spelat anfallare under hela sin ungdomstid hade Bobby Robson sett andra kvaliteter hos sitt fynd och förvandlat honom till mittback.

Efter matchen, som Ipswich vann med 2–1, bad han legendaren Bobby Charlton om en autograf och medan Charlton skrev sa han att "snart är det du som skriver autograferna" och liknade Kevin vid Duncan Edwards – en av Uniteds "Busby Babes" som omkom i den tragiska flygolyckan 1958.

Och Charlton hade rätt.

Redan under debutsäsongen – då Ipswich slutade fyra vilket var bästa placeringen på över tio år – utsågs Beattie till lagets bäste spelare och efterföljande säsong fick han inte bara den titeln utan blev även den förste någonsin att utses till bäste spelare under 23 i engelsk fotboll – "Young Player of the Year award".

Ett axplock av namnen som genom åren fått den utmärkelsen sedan dess talar sitt eget språk: Glenn Hoddle, Ian Rush, Mark Hughes, Paul Gascoigne, Ryan Giggs, Robbie Fowler, David Beckham, Michael Owen, Nicholas Anelka, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas, Gareth Bale, Eden Hazard, Harry Kane.

Den säsongen spelade Ipswich Uefacupen och besegrade Real Madrid (1–0), Lazio (6–4) och FC Twente (3–1) innan man åkte ut på straffar mot Lokomotiv Leipzig.

Säsongen 1974/75 hamnade Ipswich trea i ligan, mycket tack vare Beatties resoluta spelstil som i och för sig också bidrog till att han fick 28 000 Stokefans emot sig på Victoria Ground.

I hemmamötet på Portman Road har Beattie tacklat Stokespelaren John Richie så att denne bryter benet. När Denis Smith i returmötet samma säsong råkade ut för samma sak efter en tackling av Allan Hunter – ja, då blev Beattie publikens hatobjekt under resten av matchen.

Men oftare älskas han för sin hårdförhet.

Beattie blev redan 1972 uttagen i U23-landslaget, och gjorde sedan A-landslagsdebut på Wembley mot Wales 1975. Malcolm Macdonald gjorde samtliga mål i 5–0-segern men Beattie hade faktiskt också en boll inne som dömdes bort för ruff på målvakten.

Hans A-landslagskarriär blev kort – sträckte sig endast över två år, 1975 till 1977, och nio landskamper – men det enda mål han hann göra har blivit framröstat som ett av de 50 snyggaste engelska landslagsmålen. Det kom i maj 1975 mot Skottland i det som kallades "British Home Championship", då Beattie mötte en crossboll från Kevin Keegan, vann luftduellen mot en skotte och med skallen skickade bollen i en elegant båge i nät.

Landslagskarriären hade som sagt blivit betydligt längre om han inte tvingats lämna återbud hela tiden, "ungefär 120 gånger" som han nån gång sa själv.

Skadeproblemen började mot slutet av säsongen 1975/76, då Beattie fick ont i ryggen vilket han själv sa hade sitt ursprung i att han som barn hjälpt sin pappa bära kolsäckar. Trots smärtorna blir han uttagen i Årets liga-elva för andra året i rad, och målet han gör tidigt in på säsongen 1976/77 snackas det fortfarande om – långskottet i 7–0-vinsten mot West Bromwich som målvakten John Osbourne kommenterade med att det var tur att han inte hann på bollen eftersom han inte haft någon hand kvar då.

Ipswich var på väg att på allvar utmana Liverpool om ligasegern då Beattie lyckades ge sig själv svåra brännskador i ansiktet och på halsen när han eldade hemma på tomten och använde bensin för att det skulle ta fyr.

Beattie missade sex matcher, Ipswich förlorade fyra av dem och tappade chansen att vinna ligan.

Det här blev också sista säsongen som Kevin Beattie spelade med hela knän.

* * *

För Thomas Nordahl kommer Kevin Beattie som en överraskning. Förvisso har SIF, som inte riktigt fått spelet att funka och kämpar för att inte åka ännu längre nedåt i tabellen, varit ute efter förstärkningar ett tag – men ett sånt här namn har han inte väntat sig.

Nordahl har många gånger sett Beattie dominera som mittback i Tipsextra under slutet av 70-talet, noterat den medfödda spelförståelsen och, trots blygsamma 178 centimeter, den svårslagna styrkan i luften.

Men den spelare han nu ska ta sig an är inte riktigt densamma som setts i SVT.

– Han var överviktig och ganska otränad när han kom, så kan man väl säga. Sen fanns väl också en viss underskattning av svensk fotboll på den här nivån, han trodde säkert att det skulle gå enklare än vad det gjorde, säger Thomas Nordahl när han minns tillbaka.

Beatties uttalande efter att från läktaren sett SIF spela 1–1 mot Nyköping hemma dagen efter ankomst skvallrar om att det där kan stämma: "Medelmåttig engelsk division 3-klass".

Dock finns respekten för coachen.

Sju år äldre Thomas Nordahl nämner för Beattie att han själv faktiskt också spelat på högsta nivå, inte minst under proffsåren med Anderlecht dit han var utlånad från Juventus, och att han i finalen av Mässcupen 1969 gjort mål på Arsenal.

– Sedan åkte ju Kevin hem en sväng igen till England för att ordna med nåt, och när han kommit tillbaka kom han fram och sa "nu har jag sett det där målet du gjorde". Han hade sökt upp det på något vis, säger Nordahl.

Tanken är egentligen att Kevin Beattie ska debutera den 17:e juni mot Örebro SK på Jernvallen, men allt blir alltså ännu lite mer försenat på grund av de "praktiska frågor" som måste lösas. Ärligt talat skulle nog debuten blivit försenad ändå, för det tar några veckor för Nordahl att få honom i speldugligt skick.

Men när Beattie är tillbaka i Sandviken den 10:e juli har han gått ner de flesta av de där tio kilona och debuterar istället borta mot Karlslund söndagen den 15:e juli då SIF förlorar med 1–0.

Debuten sker, enligt Beatties eget önskemål, som inre mittfältare.

Men det blir bara två seriematcher, och en i cupen, i den positionen.

Beattie gör visserligen mål i cupmatchen borta mot division 3-laget Hanviken som SIF förlorar med 2–1, och sedan också i hemmadebuten mot Karlslund den 5:e augusti då han i 69:e minuten stiger till väders på ett vänsterinlägg från Uffe Grönberg och med betydande kraft nickar in 1–0.

SIF vinner med 2–0, hemmapubliken jublar... men Nordahl (och säkert ganska många andra) bedömer att löpstyrkan som krävs inte är tillräcklig och mot Degerfors borta två veckor senare gör han Beattie till libero.

– Han orkade inte på mitten, det var ju så. Och de första matcherna fick han väl kanske en plats trots att han egentligen inte skulle ha det. Det var svårt att ställa en sån kille utanför laget, säger Thomas Nordahl.

Som libero blir det dock något som liknar succé.

Här kan Beattie använda sin rutin, sin röststyrka och sin placeringsförmåga – löpandet får 19-årige Mats Axelsson sköta. Den unge försvarstalangen som just gått ut gymnasiet och av Thomas Nordahl kallas "Den oslipade diamanten" både chockas och imponeras av hur Beattie gestikulerar, styr och ställer och gormar och skriker, på allt och alla.

Hårt spelar han också. Ofta över gränsen.

Mot IFK Sundsvall på Idrottsparken ligger plötsligt en av motståndarnas nyckelspelare ned i SIF:s straffområde efter en fifty-fifty-situation, det blöder från underbenet. Beattie böjer sig ned och ber om ursäkt för den överdrivna satsningen, joggar sedan förbi lagkompisen Ove Lindberg, blinkar med ena ögat och säger "He won´t play again...".

Vid sidan av planen är han dock vänligheten själv och allas favorit.

Självklar central plats i omklädningsrummet, alltid ett leende, kallar storvuxne materialaren Mats Mossberg för "Michelin Man" och när några spelare i laget bestämmer sig för att cykla tillsammans till en stuga i Högbo för lite roliga fritidsaktiviteter hänger han givetvis med.

Svengelska pratar han som kocken i Mupparna, och har väldigt roligt åt trafikskyltarna där det står "Infart" och "Utfart".

Högst sannolikt drog han också en hel del stories, exempelvis den om när han tre år tidigare hade en roll som body double åt Michael Caines rollfigur i "Escape to Victory", en film om ett gäng allierade fångar under andra världskriget som får möta ett tyskt lag i en uppvisningsmatch – och Sylvester Stallone, som också hade en roll i filmen, mellan tagningarna utmanade Beattie på armbrytning och Beattie slog honom med både högern och vänstern.

Stallone sa inte ett ord till Beattie efter det. Däremot blev Beattie och Michael Caine goda vänner.

Med Beattie som galjonsfigur i försvaret blir det 3–0 mot Degerfors borta, 0–0 mot Brommapojkarna hemma (och ett spräckt ögonbryn som sys ihop i paus), 1–0 mot IFK Sundsvall borta (med tidigare liberon Thomas Gunnarsson som anfallare och målskytt) innan han tvingas bryta efter bara 24 minuters spel i 2–2-matchen mot Eskilstuna hemma den 9:e september.

Dagen innan har han besökt Torsten Balkefors idrottsskadeklinik för att få ultraljudsbehandling för en krånglande ljumske – förmodligen samma som sprack i Middlesbrough – och det är inte första gången han är där.

Balkefors, som numera bor och jobbar i Ystad sedan många år tillbaka, minns:

– Kevin hade ju en hel del skadebekymmer och dök upp hos mig mellan varven. Jag minns en gång när han kom in och jag frågade vad som hänt och hur det gått till – men han ville bara ha te och svarade: "Oh no, I want to go to the sunbed!".

Den här gången hjälper vare sig solarium eller ultraljud.

När SIF spelar 0–0 mot Nyköping den 16:e september spelar Uffe Grönberg med Mats Axelsson i mittförsvaret.

Och när det börjar krångla för Beattie börjar det också krångla för SIF i tabellen.

* * *

Kevin Beattie tvingades avstå landskampen mot Luxemburg 1977, han hade gjort illa ena knät i en ligamatch.

Undersökningen visade att menisken behövde opereras, men efter tre veckors återhämtning och en kortisonspruta var han tillbaka lagom till Ipswichs möte med Barcelona i Uefacupens tredje omgång. Ipswich vann med 3–0 – men Beatties knä svullnade upp och trots protester ställdes han över i returen. Barcelona vände och vann efter straffar.

Ipswich gjorde ingen bra ligasäsong men hade avancerat i FA-cupen. Beattie fick klartecken att spela semifinalen mot West Bromwich som Ipswich vann med 3–1, men knät svullnade upp igen – och det var länge oklart om han skulle kunna spela finalen.

Bobby Robson höll startelvan mot Arsenal hemlig in i det längsta, men med hjälp av tre kortisoninjektioner genomförde Beattie matchen och hjälpte Ipswich till FA-cupsegern som bärgades genom ett sent 1–0-mål av Roger Osbourne.

Säsongen 1978/79 brakade Beatties andra knä ihop, han genomgick två nya operationer och tränade sedan knappt alls utan "rullades bara ut till de viktiga matcherna" som han själv beskrivit det.

Säsongen 1979/80 gjorde han bara tolv matcher, eftersom rehabiliteringen efter varje gång han spelat inte tog dagar utan flera veckor.

Säsongen 1980/81 gjorde han endast sporadiska inhopp, och då ofta som anfallare längst fram istället för ankare längst bak.

Sin sista match för Ipswich gjorde han i april 1981, och då bröt han armen i FA-cupsemifinalen mot Manchester City som dessutom förlorades.

Det gick bättre för Ipswich i finalen av Uefacupen mot AZ Alkmaar i slutet av säsongen, då klubben vann sin enda Europatitel någonsin efter 3–0-seger hemma och 4–2-förlust borta.

Då hade Kevin Beattie för länge sedan spelat färdigt, och eftersom han inte ens fanns med på bänken i någon av finalmatcherna blev han också utan medalj.

26 år senare, i samband med Uefacupfinalen 2008 mellan Rangers och Zenit Sankt Petersburg, fick han den ändå till slut ur dåvarande Uefapresidenten Michel Platinis hand.

I december 1981 kom det officiella beskedet att karriären i Ipswich var över, då hade Beattie genomgått sina fem knäoperationer på fyra år

Ett tag var han på väg till Norwich på ett korttidskontrakt, men Ipswich vägrade släppa honom till en huvudrival under pågående säsong.

Istället hamnade han i Colchester United där tidigare trogne mittbackspartnern Allan Hunter (paret kallades "bacon och ägg" av Bobby Robson när han beskrev deras samspel) var manager. Perry Groves, en av lagkamraterna där, har sagt att trots att båda knäna var helt urblåsta var Beattie ändå snabbast i laget första tio meterna.

Samtidigt blev skadorna mer och mer udda. Under försäsongen sträckte Beattie exempelvis magmuskeln när han tryckte för hårt då han satt på toaletten.

När Allan Hunter lämnade Colchester gjorde Beattie föga oväntat detsamma, gjorde fem matcher för Middlesbrough innan en allvarlig ljumskskada skickade honom till amatörligorna för gott.

* * *

Kevin Beattie bor i en lägenhet på Högbovägen under sin tid i Sandviken, först ensam men även under en tid tillsammans med hustru och barn.

– Han hade absolut familjen här ett tag, det vet jag eftersom jag träffade dem, försäkrar tidigare mittbackskollegan Mats Axelsson.

Beattie ser till att få vissa privilegier – tillgång till fria hyrfilmer från Videohallen i Sandviken och en hyrbil, en silverfärgad Renault 5:a, från Thunbergs Bil.

Han hittar också sitt stammishak i Pizzeria Nettuno i korsningen Hyttgatan/Barrsätragatan, Sandvikens första pizzeria.

En dag dimper det ned en hög med kvitton på SIF-kansliet, Beattie har ätit på krita. Och druckit en del.

Redan tio år tidigare, vid 21 års ålder, strulade Kevin till det lite för sig då han blivit uttagen att spela med U23-landslaget borta mot Skottland – men trots att Bobby Robson sett till att han hamnat på rätt tåg inte kommit fram.

Han klev av hemma i Carlisle istället, och hittades spela dominos med sin pappa på pub.

Rökte gjorde han också, 20 cigaretter om dagen under hela sin karriär, och i samband med prisutdelningen efter FA-cupsegern 1978 tackade Kevin glatt ja till en tänd cigg från en segerrusig supporter och rökte den medan han tog emot medaljen.

När ljumsken sätter stopp för träning och spel mot slutet av SIF-säsongen underhåller han sig på annat vis.

En dag ställer Thomas Nordahl en diskret fråga till Ove Lindberg, bänkgranne med Beattie i omklädningsrummet: "Tycker du möjligen att det luktar nåt särskilt om Kevin...?"

"Ja, det luktar lite whisky" svarar ytterbacken.

"Det tycker jag också" säger Nordahl.

Alldeles innan bortamatchen mot Vasalund, med fyra omgångar kvar, meddelar för övrigt SIF-tränaren att han efter fyra år i klubben kommer att lämna när säsongen är över. Olle Eriksson-Gladh tycker tillfället är illa valt eftersom SIF fortfarande inte riktigt säkrat kontraktet.

Kanske är det Beatties skada, kanske är det Nordahls besked – men efter 0–1 mot Vasalund, 1–2 mot IFK Västerås och 1–3 mot Västerås SK – är det fara och färde inför sista omgången hemma mot Djurgården.

Många lag är inblandade kring nedflyttningsstrecket och SIF är ett av dem.

Åker klubben ur blir det första gången på 54 år man inte tillhör svensk elitfotboll.

Måndagen den 8:e oktober – dagen efter de 70 minuter mot VSK som visar sig bli de sista i SIF – kollar Kevin Beattie in träningen från sidan. På vägen dit har han sett en svart katt ligga överkörd, ojar sig lite över det och hoppas att det inte ska vara ett ont omen.

Han hoppas fortfarande på spel i sista omgången, men ljumsken är slut.

När SIF klarar 0–0 mot Djurgården söndagen den 14:e oktober och tar den poäng som behövs, samtidigt som IFK Sundsvall förlorar mot Karlslund med 1–0, är Beattie av allt att döma inte ens kvar i Sandviken.

Exakt när han lämnade stan är höljt i visst dunkel.

Hur är dock mer klarlagt, han tog Renault 5:an.

Lagkompisen Anders Johannesson, själv skadedrabbat jättelöfte som även han snart kommer att tvingas sluta spela på elitnivå, jobbar på SIF-kansliet och blir den som några veckor senare får uppdraget att åka över till England och hämta den.

Han får nycklarna via en advokatfirma i London, anvisas till en adress där bilen står parkerad, tar färjan Harwich-Göteborg och kör sedan hela vägen hem med oljelampan lysande. Motorhuven går inte att få upp, spaken man öppnar den med är borta.

Nånstans fanns en förhoppning om att Kevin Beattie – vars fåtal matcher som försvarsgeneral ändå kommit att betecknas som en avgörande faktor för att SIF till slut klarade sig kvar – skulle komma tillbaka till Sandviken, han tog inte bilen olovligt utan hade fått tillstånd att ta den med sig.

Men under ett par år spelade han inte fotboll alls, vilket mycket väl kan bero på att hustrun Maggie vid just denna tid fick diagnosen MS.

1987 hamnade han i Norge istället, där han först gjorde en säsong med och över 60 mål för division 4-laget Kongsberg och sedan en handfull matcher för division 2-laget Nybergsund-Trysil innan han samma år flyttade tillbaka till England och avslutade karriären för gott – 35 år gammal – i lilla klubben Clacton Town i Essex, nordost om London.

* * *

Om uppväxten inte var så lätt så blev livet efter fotbollen ännu hårdare för Kevin Beattie.

Han hade svårt att hitta jobb, och från arbetsförmedlingens lokaler dit han regelbundet tvingades gå kunde han till och med se Portman Road och hur spelarna i Ipswich kom åkande dit i sina fina bilar.

Han började driva en pub, vilket oundvikligen ledde till att hans alkoholmissbruk tilltog. Det accelererade till den grad att Beatties bukspottkörtel vid ett tillfälle var så illa däran att en präst delade ut sista smörjelsen.

Beattie övervägde under en tid också att ta sitt eget liv, men omsorgen om hustrun Maggie som hamnat i rullstol och behövde hans hjälp gjorde att han avstod. Han skötte om henne hemma i familjens hyreshus, och när det nån gång kom på tal att han själv vid 50 års ålder inte kunde gå ens en kilometer på grund av artros i de bägge knän som var så sargade efter fotbollskarriären – då sa han att "Maggie klagar aldrig, så varför ska då jag känna nån ilska över hur saker och ting blivit?".

Han hade svårt att hitta jobb, och från arbetsförmedlingens lokaler dit han regelbundet tvingades gå kunde han till och med se Portman Road och hur spelarna i Ipswich kom åkande dit i sina fina bilar

Via sin testemonialmatch fick Kevin Beattie i runda slängar 50 000 pund av Ipswich, men levde ändå långa perioder i fattigdom och klarade sig endast med hjälp från engelska fotbollsspelarnas fackförbund PFA innan han på 2000-talet fick chansen att kommentera fotboll i radio åt olika mediabolag.

2012 ledde det visserligen till tre månaders husarrest sedan Beattie – av rädsla för att bli av med bidragspengar – låtit bli att skatta för sina inkomster, men han hade ändå hittat tillbaka till något meningsfullt.

Den 15:e september 2018 pratade han som vanligt fotboll i programmet "Life's a Pitch" åt BBC Radio Suffolk.

Dagen efter dog han i en hjärtattack, 64 år gammal.

* * *

"Vilken spelare den pojken var! Han kunde nå högre upp än ribban, och ändå nicka ned bollen. Han är den snabbaste försvarare jag sett, han gav ofta motståndaren ett försprång för att lura dem och sprang sedan ikapp och han hade en vänsterfot som en haubits. Han kunde utan att titta slå 50-meterspassningar som överrumplade halva motståndarlaget".

Bobby Robsons ord beskriver kanske mittbacken som kallades både "Beast", "Diamond" och "Monster" allra bäst.

Folk stod i långa rader längs gatorna när Kevin Beatties kista kördes förbi Portman Road en sista gång den 26:e oktober 2018, begravningsceremonin hölls i ett kapell i Nacton och tidigare Ipswichikoner som Terry Butcher och John Wark höll minnestal.

Butcher kallade honom "den komplette fotbollsspelaren, med ett vänsterskott som en missil"och Wark fastslog att "han är Ipswichs bäste spelare genom alla tider".

En omröstning bland Ipswichs supportrar har kommit fram till samma sak – och den 18:e december 2018, på det som skulle varit hans 65-årsdag, sjösattes en kampanj för att samla in pengar för att resa en staty av Beattie utanför Portman Road där legendariska tränarna Sir Alf Ramsey och Sir Bobby Robson sedan tidigare står förevigade.

Bara åtta månader senare hade insamlingen – som fick namnet "The Beat Goes On" efter ännu ett av Beatties alla smeknamn och drevs av bland annat BBC Radio Suffolk, lokala tidningar och även en av Kevins tre döttrar – nått målet 110 000 pund, cirka 1,3 miljoner svenska kronor. Ipswichs svenska supporterklubb ITFC Sweden bidrog med 3 000 kronor.

Ipswich stad godkände ansökan om tillstånd.

Skulptören Sean Hedges-Quinn, som även tillverkat de andra två statyerna utanför hemmaarenan, är nu färdig med sin bronsversion av Kevin Beattie – han har just gått upp för att nicka, nävarna är knutna, blicken skarp och mustaschen fyllig.

Nu väntar den bara på att få sin plats.

Datumet var egentligen satt till 2:a maj, men med anledning av restriktionerna gällande större folksamlingar i Storbritannien på grund av coronaviruset har avtäckandet skjutits upp. Många vill vara med när det händer.

Snart står han i alla fall där.

Den störste fotbollsspelare England aldrig hade.

Den störste fotbollsspelare Sandvikens IF någonsin haft.

► Källor: Texten bygger på ett flertal intervjuer, material ur Gefle Dagblads och Arbetarbladets arkiv samt uppgifter från bland annat Wikipedia