Svedberg bra med i sprint – och nu väntar Svenska Cupen i Skutskär

SM avgjordes på tre distanser. Sprint inledde, sedan följde långdistansen och tävlingshelgen avslutades med medeldistans.

På sprinten gjorde Patrik ett riktigt kanonlopp som resulterade i en förnämlig andraplats i herrarnas huvudklass. Segrare blev favoriten Marcus Jansson Garphyttans IF. Patrik var distanserad med 1:01 min. -Jag gjorde två små misstag men det hade ändock inte räckt till seger, sa Patrik. Trea blev Erik Blomgren Stora Tuna OK. Det var tufft i toppen där det skiljde endast 1:59 min mellan de sex första åkarna.

Damernas huvudklass vanns av Anna Tiderman Haninge SOK. Övriga gästrikeresultat: Ann-Sofie Täck OK Hammaren 9:a i D45, Stellan Täck OK Hammaren 7:a i H45, Sven Persson Årsunda IF 12:a i H50, Jonas Holmgren OK Hammaren, 9:a i H55, Inger Borg Ockelbo OK 1:a i D75 och Karl Olof Borg 2:a i H75.

Långdistansen blev en tuff uppgörelse i den kuperade terrängen vid Skyttis IP. Patrik hade dåligt flyt och tappade bort sig på ett ställe, varför han bröt och laddade för medeldistansen. Gästrikeplaceringar: Ann-Sofie Täck OK Hammaren 4:a i D45, Stellan Täck OK Hammaren 9:a i H45, Sven Persson Årsunda IF 14:e i H50 och Jonas Holmgren OK Hammaren 10:a i H55.

När medeldistansen avgjordes var vädergudarna inte på de tävlandes sida. Det hade regnat hela natten och även under tävlingen regnade det också varför stigarna på många ställen var vattenfyllda. Tungcyklat med andra ord sagt. Patrik Svedberg gjorde åter en jättefin insats vilket resulterade i en ny silverplats. Marcus Jansson tog sin tredje seger och det gjorde även Anna Tiderman i damklassen. Patrik var prick fyra minuter efter suveränen Marcus Jansson som är en världsåkare. 23 sekunder bakom Patrik delade Marcus Wadell Ulricehamns OK och Sebastian Svärd Haninge SOK tredjeplatsen. OK Hammarens Jonas Holmgren gjorde ett kanonlopp i den tuffa H55 klassen när han cyklade in på en fin bronsplats endast 46 sekunder från segern.

I Juniorklassen, H17-20, knep Felix Silver Gävle OK en fjärdeplats. Övriga gästrikeresultat: Ann-Sofie Täck OK Hammaren 6:a i D45, Stellan Täck OK Hammaren 9:a i H45, Sven Persson Årsunda IF 11:a i H50 och Karl Olof Borg Ockelbo OK 2:a i H75.

Gävle OK arrangerar nästa stora tävlingar för MTBO. Svenska Cupen i Sprint och Medeldistans. Tävlingarna avgörs i Skutskär den 28 och 29 augusti. Denna gång är Patrik Svedberg banläggare.