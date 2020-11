Sven Wollter om sin drivkraft: "Stanna för helvete, jag vill spela för dig, bara dig!"

Sven Wollter var berömd som skådespelare. Men han kunde skriva också. Uppdraget som krönikör för AB kultur var ett av hans första stående skrivjobb. Så sent som 2018 hade han planer på att samla texterna i bokform.

Med anledning av Sven Wollters bortgång förra veckan återpublicerar vi några av de bästa krönikorna han skrev för oss under sin tid vid Folkteatern i Gävle.

"Mannen i ljusblått"

Scenen är en gräsmatta i Stenebergsparken på Brynäs. Tidpunkten är i kvällningen. Ett snabbt regn har just tvättat trottoarerna och dränkt lövprakten i miljoner små prisman i vilka kvällssolen bryter sina strålar. Mellan ett par björkar hänger uppspända några lakan där Konstnären målat figurer och symboler. Solen som är en mäktig bakljusorgel ger lakanen sken av fönstermålningar. Där finns en uppochnervänd sockerlåda, där finns lite rekvisita och två skådespelare. Varsågoda mina damer och herrar... Teatern.

Stycket som spelas bygger på en berättelse författad av en viss herr A Strindberg och heter "Odlad frukt". Det handlar om junker Sten Ulvfot och hans öden och äventyr i huvudstaden, och är en mycket märklig historia, ty fastän den skrevs för hundra år sedan och utspelas flera hundra år tidigare, handlar den om oss i dag. De unga skådespelarnas teaterlek är tveklöst i nuet. Mötet mellan giganten-berättaren och den sinnlighet och det brådmogna allvar som utvecklas av hans uttolkare blir till en organisk förening i sommarkvällen. Detta teatersällskap kallar sig "Beredskapsteatern" och består av Cissi Konrad och Anna Öhlin, skådespelare, samt Katarina Thelander, scenografi. Föreställningen kan avnjutas i Boulognerskogen den 25, 29 och 30 juni, och i Stenebergsparken den 29. Medtag filt att sitta på.

Nu måste jag berätta om Tältet. Det torde inte vara helt obekant att Folkteatern efter premiären i Gävle härförleden gett sig ut på vägarna med cirkustält, publikgradäng, scenbygge, belysning och alla de tusen prylar som hör till när teatern slår på stort. Och det här med att jobba i tält är verkligen något alldeles särskilt. Det sägs att den som väl en gång fått sågspån i skorna blir aldrig av med dom. Sågspånen alltså.

Numera finns det ett trettiotal befattningshavare av olika slag på Folkteatern som kan garantera riktigheten av detta påstående.

Här blandas svetten i arbetets fostbrödralag. Låter det romantiskt? Gissa om det är!

Jag skriver dessa rader i andningspausen mellan rivningen i Ockelbo och bygget i Bollnäs. Här jagas vi upp klockan 06.00 för att slå i tältpinnar, resa master, bygga ställningar, släpa gradäng-stockar, etcetera, etcetera. Det spelar ingen roll om man heter Ulla Sjöblom och är van vid att stå i strålkastarljuset, eller Tomas Lindquist och har till yrke att se till att detta strålkastarljus hamnar på den plats där Sjöblom skall ha det. Här blandas svetten i arbetets fostbrödralag.

Låter det romantiskt?

Gissa om det är!

Fast våra ryggar värker högst realistiskt på kvällarna. Men, kära läsare, ni måste förstå hur det känns att bygga sin egen arbetsplats, och när det sen är dags för publiken, så förlåt oss om det svindlar till lite grand i hjärttrakten. Av stolthet.

Vi har blivit rikligt uppmärksammade i lokalpressen, men när jag vid ett tillfälle fick frågan varför vi tagit på oss det här hästjobbet fann jag i hastigheten (som vanligt skulle jag vilja säga) inget riktigt bra svar. Några timmar senare, på väg hem i bussen kom jag på vad jag skulle vilja ha sagt, för min del. Och då måste jag berätta en sann och lite sorgsen historia ur verkliga livet.

Stanna för helvete, jag vill spela för dig, bara dig! Men han stannade inte och jag var fanimig inte värd det heller.

Det var på Angereds Teater i Göteborg. Vi spelade "Jorden rör sig. Historien om Galileis liv" av Bertold Brecht. Regi Peter Oskarsson, scenografi Peter Holm och i rollen som Galilei, undertecknad. Teatern var arrangerad så att publiken satt i hela rummet och skådespelarna uppträdde på mindre scener runtom i lokalen, scener som var förbundna med en meter breda spångar. Vi hade också gallerier uppåt väggarna. Publikplatserna kunde nås genom en smal gång utefter alla fyra väggarna.

Nåväl. Föreställningen blev en stor framgång för teatern och lockade folk från när och fjärran. Men Angereds teater är ju en förortsteater och vi såg med en viss bestörtning hur "den vanliga människan" där i förorten hade svårt att få biljetter, eftersom dessa reserverades veckor i förväg av människor, som hade större vana vad gäller att tränga sig fram vid biljettkassor.

Följande händer då när vi spelat cirka 70 gånger! Det är i senare delen av föreställningen i en laddad scen med den radikale mäster Vanni som försöker få Galilei att fly från det farliga Florens konservativa prästerskap, det är då som jag får syn på honom. En lång reslig man klädd i ljusblå täckjacka, som långsamt, sömngångaraktigt rör sig på gången utefter väggarna. Fullt synlig för publiken.

I ögonvrån följer jag hans promenad, samtidigt som jag försöker bibehålla koncentrationen på scenens händelser. Men publiken har börjat tissla och tassla och det känns som om allt bara flyter bort för mig. Mannen går varvet runt, det tycks aldrig ta slut, men så äntligen försvinner han samma väg som han kommit.

Kort därefter är scenen med Vanni slut. Jag gör sorti och skyndar mig ut i publikutrymmena varifrån jag skall göra min nästa entré. I korridoren utanför teatern finner jag mannen i den ljusblå täckjackan. Jag har bråttom, skall ju strax in igen, så jag rusar på mannen som står halvt bortvänd från mig. Och jag väser ilsket: "Det där var väl djävligt dumt. Vill du in på teatern så lös en biljett och kom in och sätt dig. Du är välkommen. Men stövla in och störa så där..."

Längre hinner jag inte. Mannen hade vänt sig mot mig. Han var ung, säkert inte mer än tjugofem, han var alldeles nykter och det rann tårar nedför kinderna. Han tittar på mig alldeles stilla och säger helt enkelt: "Jag är så förfärligt ensam". Bara det: "Jag är så förfärligt ensam."

Så vänder han och går. Värdigt, men rakt bort från mig och ut ur mitt liv och han gav mig inte en chans hur jag än ropade. Stanna! Stanna! Stanna för helvete, jag vill spela för dig, bara dig!

Men han stannade inte och jag var fanimig inte värd det heller. Så för min del blir svaret på frågan varför man sliter med tältet i Bollnäs eller Ockelbo eller Bergsjö: Jag lirar för mannen i den ljusblå täckjackan.

Sven Wollter (1934-2020)