Svensk succé under nattens NHL-matcher: "Kört på bra i Sverige"

Under nattens match mötte Calgary Flames Winnipeg Jets. Elias Lindholm har stått för två mål under play in-spelet till Stanley Cup-slutspelet.

Under första perioden gjorde Winnipeg 1-0 men bara 18 sekunder efter detta kom Lindholms kvittering.

Winnipeg vann nattens match med en övertygande 6-2 seger.

– Det är alltid kul att göra mål och idag kom de verkligen i rätt läge så de inte hann få så mycket momentum efter sitt ledningsmål. Jag körde på bra i Sverige under sommaren och sedan har vi ju haft en camp, så jag känner mig i ungefär samma form som när grundserien avbröts, säger Elias Lindholm till Sportbladet efter matchen.

Under natten var det inte bara Lindholm som skapade succé utan även kusinen Calle Järnkrok.

Under nattens match kunde Järnkrok utöka Nashville Predators ledning med 3-0. Järnkroks match mellan Nashville Predators och Arizona Coyotes slutade 4-2 efter att Arizona fick in två mål under den sista matchminuten.

Den förre Brynäsmålvakten Jacob Markström fick även han en bra match under natten. Hans Vancouver Canucks vann mötet mot Minnesota Wild där det lyckades jämna ut serien till 1-1 mellan lagen.

Vancouver Canucks vann matchen med 4-3.