Derbysäsongen2019 växer – nu sänder vi DM-finalen mellan SAIK och SIF

När först SAIK skrällde och slog ut Gefle IF efter straffar och Sandvikens IF följde upp med att lite mer väntat besegra Brynäs IF i sin semifinal, så handlar DM-finalen om en ren Sandvikenuppgörelse.

Därför har självklart Gestriklands fotbollförbund placerat matchen på Jernvallen, med avspark kl 20.00 onsdag 5 juni.

Det är en match som inte bara gäller DM-titeln, utan kanske ännu mer för lagen en plats i Svenska cupens första omgång.

Segraren i Sandvikenderbyt på Jernvallen går nämligen in i första omgången av cupen, där man redan är lottade mot IFK Mora, just nu på nedflyttningsplats i div 2 norra Svealand (serien som Valbo FF spelar i).

Den lottningen är givetvis en gyllene möjlighet till avancemang – och spännande motstånd i den andra omgången i Svenska cupen. Där väntar nämligen hemmamatch mot ett lag från allsvenskan eller superettan. I fjol mötte exempelvis Sandvikens IF AIK på hemmaplan.

Men först alltså DM-finalen, som verkligen väger in under beteckningen #Derbysäsongen2019. Sandvikens AIK mot Sandvikens IF alltså.

Här är listan på alla matcherna under resten av vårsäsongen, där det är full rulle redan i helgen. Då sänder vi just DM-finalisten SAIK:s hemmamatch mot Säter (lördag kl 13.00) och senare under lördagen Gefle IF:s tuffa bortamatch mot Karlstads BK. Under söndagen sänder vi Sandvikens IF:s toppmatch mot Linköping på Jernvallen (kl 17)

► DM-final, herrar

Ons 5 juni, kl 20: Sandvikens AIK–Sandvikens IF

► Div 1 n Svealand, damer

Fre 31 maj, kl 19: Gefle IF–Hille IF

Sö 9 juni, kl 15: Västerås BK30–Gefle IF

Lö 15 juni, kl 13: Sandvikens IF–Rimbo

► Div 2 n Svealand, herrar

Ons 19 juni, 19.30: Skiljebo–Valbo FF

► Div 3 s Norrland, herrar

Lö 25 maj, kl 13: Sandvikens AIK–Säter

Ons 19 juni, kl 19: Sandvikens AIK–Torsåker

Fre 28 juni, kl 19: Torsåker–Säter

► Här är sändningarna från div 1 norra

Lö 25 maj, kl 16: Karlstad BK–Gefle IF

Sö 26 maj, kl 17: Sandvikens IF–Linköping

To 30 maj, kl 16: Sylvia–Sandvikens IF

Sö 2 juni, kl 17: Vasalund–Sandvikens IF

Sö 2 juni, kl 17.30: Umeå–Gefle IF

Lö 8 juni, kl 16: Gefle IF–Sollentuna

Sö 9 juni, kl 17: Sandvikens IF–Carlstad United

Lö 15 juni, kl 17: Gefle IF–Ssandvikens IF

Sö 23 juni, kl 17: Sandvikens IF–Karlstad BK

Sö 23 juni, kl 15: Akropolis–Gefle IF

Lö 29 juni, kl 16: Gefle IF–Forward

6 juli, kl 16 Akropolis–Sandvikens IF

6 juli, kl 16: Gefle IF–Karlstad BK