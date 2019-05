Gefle IF ställer upp med juniorlag i DM – mot SAIK som drömmer om derby: "Vi vill nå final – och möta SIF"

Nu hettar det till även i DM-fotbollen, som går in i semifinalspel.

Under tisdagskvällen utmanar Sandvikens AIK, topplag i trean, Gefle IF på Jernvallen.

– Vi vill vinna och få med oss energi till det fortsatta seriespelet – och gärna möta Sandvikens IF i en final, säger SAIK-tränaren Eldar Abdulic.