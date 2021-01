Sverige utslaget ur junior-VM – Finland avgjorde i slutminuten

Sverige fick en smakstart i kvartsfinalen i junior-VM och ledde med 2–0 mot Finland i Edmonton efter den första perioden. Detta bland annat efter ännu ett drömmål av tvåmetersmannen Elmer Söderblom som fintade upp den finska målvakten på läktaren.

Men Finland kom igen och reducerade till 2–1 och kvitterade också till 2–2 i numerärt överläge i början av tredje perioden. Det resultatet stod sig nästan matchtiden ut.

Men medan svenskarna hoppades på förlängning tog Finland chansen att avgöra tidigare än så. Med enbart 24 sekunder kvar orkade inte det svenska laget stå emot längre och Roni Hirvonen tryckte in pucken bakom Hugo Alnefelt i svenska målet. Förre brynäsaren Victor Söderström, som nu åker till Arizona Coyotes träningsläger inför NHL-säsongen, fanns vid den andra stolpen och kunde bara se på eländet.

Hem till Gävle tar sig de nuvarande brynäsarna Oskar Kvist och Noel Gunler för att hjälpa SHL-laget. Gunler fick gott om speltid under turneringen och bidrog med en hel del under gruppspelet. Kvist, som fick chansen sent att spela JVM, fick inte lika mycket istid. Men i kvartsfinalen mot Finland hade forwarden från Hagaström nästan tio minuters istid och ett skott på mål.

Victor Söderström, som gjorde sitt andra raka JVM (brons förra året), spelade mest av alla svenskar i matchen – över 25 minuter fanns han på isen och blev också utnämnd till bästa svenska back i turneringen. Totalt svarade Söderström för fem assist i JVM.

Men som helhet var det såklart ett misslyckande för Sveriges juniorkronor.

– Det är tomt och jättejobbigt, sa en gråtande tillfällig förbundskapten Joel Rönnmark i Viasat.

– Jag lider med grabbarna, det är skittufft, sa Rönnmark som fick ersätta den ordinarie förbundskaptenen Tomas Montén som tvingades stanna hemma från JVM efter ett positivt coronatest innan avresan till Kanada före jul.