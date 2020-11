Sveriges snyggaste kontor kan ligga i Gävle: "Hoppas många går in och röstar"

Sveriges snyggaste kontor kan ligga i Gävle. IT-företaget Consids nyrenoverade lokaler i anrika Gevaliapalatset är som enda kontor i Gävleborg nominerat till tävlingen "Årets snyggaste kontor 2020". Över 70 arbetsplatser i hela Sverige slåss om utmärkelsen. De flesta ligger i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, utom ett som ligger med utsikt över Stortorget i Gävle.

– Det känns väldigt kul, om vi vinner ska vi fira!, försäkrar Daniel Theorin.

Han kom till Consid för ett år sedan, är tf kontorschef och stortrivs på jobbet. Han och kollegan Nils Baehre HR-ansvarig, tar emot i den vida hallen. Tjusigt inredd med orientalisk matta och en vågad leopardtapet på väggen.

– När jag hörde att det skulle bli en leopardtapet här lät det först lite tveksamt, men när jag såg den på väggen förstod jag att den var helt rätt, säger Nils Baehre.

Från hallen ser man rakt in i flera rum. In i det som en gång i tiden var en paradvåning i ett av Gävles märkvärdigaste hus som invigdes 1892. Fikarummet känns som ett lyxigt kafé eller en bar, med detaljer av guld och marmor. I stället för förvaring av tallrikar och bestick är det vinkylar under bänken. Rummet intill har en mysig soffgrupp och ett stort konferensbord med tornrummet som ett smycke på hörnet. Därifrån ser man ut över hela Stortorget. På andra sidan av fikarummet står ett biljardbord mitt på golvet. Är det här verkligen en arbetsplats? Nils och Daniel skrattar.

– Vi spelar biljard på fikarasten nästan varje dag. Ibland har vi aw på kvällen och ibland får vi besök av gäster. Vi ska precis starta en biljardturnering. Det är meningen att det ska kännas som att vara hemma när man kommer hit.

De glänser och glittrar på stuckaturer och svartmålad fiskbensparkett. På sidoborden står det böcker och vaser med torkat gräs. Det är inredningsarkitekten Elisabeth Lejon som har designat miljön. Även toaletten brukar få beröm och kontorsrummen är ljusa och fräscha. Daniel och Nils är glada över nomineringen och håller tummarna för en vinst.

– Vi är stolta över vår arbetsmiljö och vill gärna visa upp den. Jag är särskilt förtjust i dubbeldörrarna. De känns pampigt med så här höga och breda dörröppningar, säger Daniel Theorin.

– Allt är snyggt men jag gillar nog biljardbordet mest, säger Nils Baehre.

Tävlingen arrangeras av lokalnytt.se och vinnaren koras i samband med Stora Kontorsdagen den 10 februari 2021.

– Det går att rösta till den 13 november, så jag hoppas att många Gävlebor går in och röstar på oss nu, tipsar Daniel.

Tävlingen Årets snyggaste kontor finns på hemsidan Lokalnytt.se