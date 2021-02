Synsams vd om varför de ratade Ockelbo: "Får en kompetent samarbetspartner"

Det som såg ut att bli Ockelbos största nyetablering på år och dagar med över 150 nya arbetstillfällen blir alltså inte av.

I oktober överklagade en boende i Ockelbo kommunens beslut att köpa Granngårdens gamla fastighet för att där bygga en industrilokal åt Synsam. Förvaltningsrätten i Falun ansåg att kommunens deal med Synsam bröt mot lagen och man upphävde beslutet.

Nu har Synsam därför valt bort Ockelbo. I stället ska företaget etablera sig i Östersund – och närmare bestämt på Frösön.

– Nu kommer vi få en kompetent samarbetspartner i form av Frösö park. De blir också vår privata hyresvärd, sade Håkan Lundstedt under presskonferensen på Frösö park i Östersund.

Kovändningen betyder att Synsam flyttar in i en befintlig lokal ett stenkast från Åre och Östersunds flygplats. Lokalen som går under namnet "Hangar 90", och tidigare tillhörde Jämtlands flygflottilj, ska nu anpassas och utrustas med maskiner samt all övrig utrustning som krävs för Synsams fabrik och deras nya, så kallade, innovationscenter.

Genom en privat hyresvärd undviker företaget att, åtminstone just på den punkten, återigen stoppas av kommunallagen.

Omkring 250 miljoner kronor ska Synsam investera i den nya fabriken.

– Det här innebär 200 nya arbetstillfällen till Jämtland. Det är jobb som inte flyttas från någon annan plats i Sverige utan det här är helt nya jobb.

Varför, egentligen, valde ni bort Ockelbo?

– Eftersom förvaltningsrätten underkände kommunens förslag valde vi att gå vidare och återuppta dialogen med Östersund och då fokusera på ett privat alternativ i stället, säger Håkan Lundstedt till tidningen.

Då Synsam och Östersunds presskonferens var ett tekniskt haveri i klass med Region Gävleborgs fullmäktige fick inte tidningen möjlighet att ställa fler frågor till Synsam. Åhörare hade under den digitala sändningen både svårt att se och höra vad som sades och faktiskt presenterades.

Tidningen har vidare sökt företaget via Jenny Fridh, alltså Synsams presschef, men tyvärr har varken hon eller Håkan Lundstedt återkopplat.