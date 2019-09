Tandlös men inte uddlös – Descheneaus första mål i SHL: "Jag är mer en playmaker"

(Denna text är nyligen publicerad i Gefle Dagblad och Arbetarbladets hockeybilaga)

Det första man slås av när man möter den 24-årige kanadensaren är självklart hans rejäla glugg i munnen. Något som han självklart är medveten om.

– Ja, det brukar komma på tal rätt ofta. När man går ut med kompisar och folk inte riktigt vet varför man ser ut som man gör, eftersom jag oftast inte använder reserverna.

– Det brukar bli att jag även får kommentarer när jag väl använder dem, säger Jaedon Descheneau.

Det saknas fyra tänder i överkäken och alla försvann på en och samma gång när pucken styrde på en målvakt och rätt på munnen under en match i AHL.

– Jag har gjort tre-fyra operationer i munnen efter det, men att skaffa permanenta kommer jag inte göra förrän karriären är över.

Går det att beskriva smärtan när det hände?

– Det gjorde faktiskt inte så ont direkt tack vare allt adrenalin. Men timmen senare när man kom ned i varv gjorde det ont i säkert två veckor.

Uppvuxen i den lilla staden Leduc 10-15 minuter utanför Edmonton var det ganska självklart att Descheneau höll på Edmonton Oilers som ung.

– Men i nuläget bryr jag mig inte så mycket för de är så dåliga för tillfället, haha. Men jag har några kompisar jag växte upp med som spelar där nu, och är man därifrån kommer man alltid hålla på dem.

Från en hockeystad till en annan. Dock en lite mindre sådan.

– Jag har inget emot att det är lite mindre. Leduc är också litet, även om jag mest hängde i Edmonton (drygt 900 000 invånare). Det är lätt att ta sig omkring i Gävle och så. Düsseldorf tog en evighet att lära sig.

– Det finns en hel del ställen runt om i stan som är riktigt trevliga. Klart det är viktigt var man bor och än så länge tycker jag det är najs. Vatten och träd, not bad at all.

För några säsonger sedan hämtade Brynäs hit en liten ettrig Kevin Clark som öst in poäng i Schweiz och Tyskland.

Men vem Clark är har han ingen aning om.

– No idea.

Och likheterna till trots, nån sniper ser Descheneau sig själv inte som.

– Nä, jag är mer av en playmaker. De flesta mål jag gör är mer precis framför kassen, inte riktiga snipermål.

Men på försäsongen har du ju öst in mål och de flesta med pricksäker precision. Nu bygger du upp förväntningar.

– Oj, haha, det kanske inte är så bra om det är det man förväntar sig av mig. Men så klart hoppas jag det rullar på som det gjort.

Och det i Brynäs svarta klassiska matchställ.

– Det är riktigt snygga tröjor vi har. Jag gillar att de är reklamfria, precis som i Nordamerika. Det är faktiskt en kompis som hört av sig och sagt att han var riktigt impad av hur snygga de var, säger Jaedon Descheneau.

Jaedon Desheneau

Född: 22 februari 1995, Leduc, Kanada.

Längd/vikt: 175 cm/85 kg.

Matcher/poäng WHL: 265/272 (111+161).

Matcher/poäng AHL: 38/15 (6+9).

Matcher/poäng DEL: 52/51 (19+32).