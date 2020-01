Tårfyllt när Charlie från Järbo fick stående ovationer från Talang- juryn: ”Uppväxten i Järbo var tuff” – se hennes audition här

Talang är kända för att lyfta fram talanger (Zara Larsson och Jon Henrik Fjällgren bland annat) som inte stått i rampljuset tidigare. Kanske kommer nästa Talang-export från Järbo, och bär namnet Charlie Broman Jäderberg, 21.

Charlie bor numera i Norrtälje men är född och uppvuxen i Järbo utanför Sandviken. Under fredagens program sjöng hon låten ”Warrior” av Demi Levato och fick fina recensioner av juryn. Efter att ha sjungit den känslosamma låten berättade hon om hur uppväxten i Järbo varit tuff – och att hon till och med funderat på att ta sitt liv.

– Jag kände mig utanför från väldigt ung ålder. Det tog mig tid att inse att jag faktiskt var mobbad. När det var som mörkast hände det mycket samtidigt. Min familj splittrades och mobbningen blev värre. Jag kände inte att jag riktigt ville leva längre, sade hon till en uppenbart berörd jury.

Två av jurymedlemmarna som påverkades starkast var Alexander Bard och Bianca Ingrosso.

– Shit, du har suttit ensam i det där trädet och tittat ner på världen. Du har en fantastisk röst. Jag vill höra dig sjunga igen och igen och igen, så jag vill se dig hela resan. Jag vill höra mer av Charlie, sade Alexander Bard.

– Charlie, jag är helt blown away. Och jag är så ledsen över vad du har gått igenom. Men du är en warrior och oh my god vad fantastisk du är, sade Bianca Ingrosso.

Samtliga i juryn, och publiken, gav Charlie en stående ovation efter hennes framträdande, och hon går nu vidare till nästa runga i tv-programmet.

Se Charlies audition här: