Tavlor för klimatet och salted caramel-kärleksmums – här driver ungdomarna egna företag som sommarjobb

Saga, Ebba och Ebenezer är några av de ungdomar i Uppsala län som i år är sina egna chefer på sommarjobbet – de driver nämligen sina egna företag. Det är företaget Rookie Startups som i samarbete med Tierp och Älvkarleby kommun coachar och utbildar ungdomar i att utveckla egna affärsidéer för att sedan driva egna företag under sommaren.

De unga entreprenörerna får 2 000 kronor i startkapital och får sedan behålla alla pengar de tjänar i företaget. Det finns också möjlighet att driva verksamheten vidare efter de fyra veckorna som programmet pågår.

Saga Gissberg och Ebba Lötman driver tillsammans Café Strutsen i en mysig lokal strax utanför Månkarbo. De hade från början inte tänkt driva företag ihop, men upptäckte när de blivit antagna till Rookie Startups att de båda ville öppna kafé och bestämde sig för att köra tillsammans.

– Vi hade båda separat haft en dröm om att starta kafé, säger Ebba.

När de får frågan om hur det har gått för dem hittills skrattar de.

– Över förväntan! Vi hade ett mål på 30 kunder och 5 000 kronor de första två veckorna – det krossade vi på två dagar! säger Ebba glatt.

– Vi kompletterar ju varandra väldigt bra. Du gillar bröd och jag vill bara göra tårtor! säger Saga och skrattar till.

Allting som säljs på Café Strutsen är hembakt. Stora frallor säljer bäst, men en kladdkaka sitter aldrig fel heller. Saga pekar ut Salted caramel kärleksmums som en personlig favorit. (Den här reportern föll för rabarbermazarinen!)

Det blir tidiga mornar och långa dagar när man driver kafé på två personer, men Saga och Ebba trivs bra med att vara egenföretagare.

– Vi har ett stort kontrollbehov båda två, så det passar jättebra att man får vara så här fri, konstaterar Saga.

De är båda mer än nöjda med sitt sommarjobb i år och vill gärna driva företaget vidare.

När tidningen träffar Ebenezer Nassalo står hon i Skutskär centrum. Bredvid henne är en mängd vackra tavlor uppradade på marken.

Hennes företag heter STEP, vilket är en förkortning för vad hon vill åstadkomma med sitt entreprenörskap: Stop the plastic, Try the change, Evaluate your position, Participate for change.

Ebenezer drivs inte främst av att tjäna pengar. Hennes affärsidé bygger på att göra något bra för klimatet.

– Jag valde att måla för klimatet. Jag målar tavlor som jag sedan säljer och pengarna jag tjänar skänker jag till organisationer som jobbar för klimatet, berättar hon.

Den unga företagaren sökte först sommarjobb hos Älvkarleby kommun på fritidsgård, men fick det inte. Efter att ha fått information om Roookie Startups i skolan bestämde hon sig för att satsa.

– Jag ville våga utmana mig själv och göra något bra för miljön. Det är vår generation som ansvarar för planeten nu och som kan göra den bättre för kommande generationer, säger hon.

Ebenezer är uppväxt i Uganda och kontrasten mellan Uganda och Sverige har varit en del av inspirationen till hennes miljöengagemang.

– I Uganda är det nedskräpat med plast överallt. Sen jag flyttade till Sverige har jag sett att det är möjligt att ha skog överallt! Vi behöver skog och natur för att överleva, men när vi bygger ut städer så tar vi yta från existerande ekosystem och rubbar balansen. Allt hänger ihop.

Varje tavla som målas för Step har en historia kopplad till miljön som inspiration. Den som köper tavlan får denna historia nedskriven med köpet.

– De har fått mer än en tavla – de har fått information. Det blir som en two in one, säger entreprenören med glimten i ögat.

Ebenezer har stöd av sin pappa som alltid peppat henne att tro på sig själv, men hon får också mycket energi av människor som kommer fram och pratar med henne när hon säljer sina verk på stan. Hon har stora planer för framtiden.

– Jag kommer fortsätta med Step nästa år och har redan pratat med stora företag i området om olika samarbeten. På lång sikt vill jag göra Step till en internationell rörelse – det behöver inte bara vara målning, utan alla ska kunna bidra på något sätt med sina idéer. Jag hoppas att det också kan inspirera andra ungdomar att våga ta risker och utmana sig själva.