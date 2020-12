Taxibolaget som klarar krisen när coronakurirerna rycker ut

Just nu har Gävle Taxi tre så kallade satellitbilar som varje dag levererar upp till tio hemtester vardera till personer i Gästrikland. En av dem som brukar bemanna en av bilarna är Thomas Westlund, åkare och delägare i taxibolaget. Han får en lista på dem som har bokat hemtest via 1177. Sedan lägger han upp rutten och ringer provtagarna för att tala om att han kommer under dagen.

– Jag berättar hur det går till: att de måste visa legitimation, att jag har skyddskläder och visir på mig och att jag lämnar över provpåsen med hjälp av en tång.

När testutrustningen är överlämnad får patienterna själva ta provet i lugn och ro. Sedan ringer de till Thomas Westlund som hämtar upp provet som ligger i en försluten påse. Ibland känner han viss oro för att själv bli smittad.

– Om jag hör i telefonen att personen hostar kraftigt och vi ska lämna över grejerna i ett trångt trapphus kan det kännas lite oroande. Men annars är det ok, säger han.

Under hela pandemin har tre förare som jobbar för Gävle Taxi testats positivt för covid-19.

– Det går ju inte att säga om de har smittats i jobbet eller privat, säger Peter Jansson.

Förutom hemleveransbilarna bemannar personal från Gävle Taxi självteststationerna vid Gävle sjukhus, vid Sandvikens sjukhus samt testverksamhet både i Hofors och Ockelbo. En särskild bil är reserverad för körningar av misstänkt smittade personer. Dessutom kör de ut leveranser från statliga Apoteket till kunder i Gävle.

– Vi tjänar inga pengar på den här här verksamheten. Det går i princip jämnt ut men vi gör det för att överleva. Det gör att vi slipper säga upp folk, säger Stefan Alm som är vd för paraplyorganisationen X-läns Taxiservice.

Tack vare de här uppdragen för Region Gävleborg och Apoteket har Gävle Taxi hittills klarat krisen bättre än många av kollegorna i landet.

– Vi är ack så tacksamma för de här uppdragen. Efter klockan 23 är Gävle stad i princip död. Kvällar, nätter och helger har vi betydligt färre körningar nu än i somras. Det märks även på färdtjänstresorna när många äldre stannar hemma, säger Peter Jansson.

De som har drabbas värst är inhopparna som i stort sett inte får några extrajobb som det ser ut nu. I våras korttidspermitterades ett tiotal personer men bland annat tack vare coronatesterna kan alla hållas sysselsatta.

– Det känns otroligt skönt att vi kan behålla den ordinarie personalen. En krogkörning är enkel. Men för den andra biten med bårtransporter, rullstolstaxi och liknande behövs en helt annan kompetens. Och nu kan vi behålla den i företaget, säger Peter Jansson.

Testningen i länet slog i kapacitetstaket för ett tag sedan. Men efter i fredags har kapaciteten mer än fördubblats. Alla prover som tas vid den allmänna testningen skickas nu till ett laboratorium i tyska München. Det innebär att Region Gävleborg höjer testkapaciteten från 5 000 prov i veckan till 10 000 prov i veckan. Här har flera taxibolag i Gävleborg ett finger med i spelet. Alla prover från länet skickas först till en lokal på Gävle sjukhus där proverna scannas och packas i flyglådor för vidare transport till Arlanda. Minst en gång per kväll går det en tur till flygplatsen. Hela den verksamheten sysselsätter ytterligare fyra personer per dag från Gävle Taxi.

– Många av våra förare har fått kliva fram från ratten till nya uppgifter som de har levererat med kvalitet. På många sätt är det en helt ny värld för oss inom taxi, säger Stefan Alm.