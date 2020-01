Teckningsbiennalen: klimatångest sipprar fram i många av kvinnornas bilder

Kvinnorna dominerar den jurybedömda biennalen "Teckning 2020" – 80 procent av konstnärerna är kvinnor.

Den som vill kan se ett tydligt tema på utställningen. Denna varma vinter har många av konstnärerna närmat sig klimatskräcken. Som Elna Karlsson, hon visar "The bees are dying", med en teknik som för tankarna till teckningsgiganten EWK. Det är vackert, men om man bara kopplar in hjärtat och inte hjärnan. Ett bi på rygg, slokande blommor och jorden som ett hett solklot. Usch.

En tydlig parallell är Molly Åbergs "Bearly any left" – med döende isbjörn, och kreativt kollage med streckkod och kvitto med texten "Totalt antal artiklar: 1". Du köpte bara en pryl till. Nu finns det bara en isbjörn kvar.

Missa icke heller Christina Kluges "Linnea med Thassos", som med skicklig kontrast skildrar den stora hotande världen och den lilla trygga i en bild.

Det finns förstås också vilsamma härliga bilder. Som Katarina Erikssons blixtbild från idyllisk husvagnssemester. Se hur skönt kolstrecken följer modellens linjer.

Se också Cicilia Segerstiernas porträtt av en katt uppbyggd av nära nog osynliga prickar. Se kattens intensiva blick. Skickligt på gränsen till fotografiskt.

Ett annat stort utropstecken är att två personer födda 2007 har valts ut av juryn. Det är Lisa Palm och Frida Eriksson, som har jobbat i tusch respektive digitalt. Härligt – välkomna till Gästriklands konstmylla!

Teckningsbiennalen arrangeras för nionde gången. Premiären var 2007. Då var det inte en biennal, utan en årlig utställning.

Gävles konstnestor Jordi Bota har haft ett finger med i arrangemanget från början. I år står Galleri K, som han driver, som medarrangör.

Detta på grund av att inget stipendium delas ut i år. I stället utses två personer som som får ställa ut på Galleri K, i höst eller senare.

Den ena är Petra Schramm, som bland annat jobbar med den pedagogiska verksamheten på Gävle Konstcentrum. Hon kom tidigare med i både höstsalongen och Länskonsten, och väckte en del uppmärksamhet på den senare med en bild av en mamma med tentakelbröst som föder både man och barn.

Även den här gången är det brösten som får personlighet, med varsitt ansikte. Det ena underfundigt, det andra eftertänksamt. Med juryns ord: "För hennes lekfullhet med linjen på ett naivt och punkigt vis".

Den andra "stipendiaten" är Åsa Westman, textilare med bas i Gävle och Stockholm.

Hon visar en broderad bonad (...men var det inte en teckningsbiennal? Jo, men nu har juryn sagt att detta är teckning och då är det teckning. Punkigt, ja. Kul, kanske.) som för mina tankar till klimatkartor och otäck temperaturstatistik. Men ser man närmare handlar det om flykt till Europa. Juryn säger: "För att vår samtid ritas i trådarna och hennes sömnad blir till kartor och kompasser". Det här är smart konst. Risken är att ändrat klimat skapar stora människoströmmar förr än vi anar.

Ja, det ska bli roligt att se dessa båda konstnärskap få blomma på K vad det lider.

Ny utställning

Teckningsbiennal på Sandvikens konsthall.

Vernissage 25 januari. Pågår till 23 februari.

I samband med utställningen arrangeras bland annat påklädd kroki i konsthallen, och lunchvisningar av konstpedagog Jan Annerborn. Lördag 14 februari visning för synskadade.

DESSUTOM: Arbetarbladet kulturs initiativ Kulturkrocken återkommer 22 februari kl 14. Då visas utställningen av en lekman under ledning av redaktören. Återkommer med detaljer.

Jury för Teckningsbiennalen har varit Maria "Kulturkossan" Norén, Ljusdal, och gallerist Ola Gustafsson, Stockholm. 97 personer sökte, 53 kom med. 42 kvinnor och 11 män.