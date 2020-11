Test: Så sköter sig Gävlekrogarna med corona-trängseln – häng med nöjesredaktören ut i natten

► Läs mer: Fem röster: Hur coronasäkra är Gävles krogar?

21.35

"Reportern är här, då är det bäst att sköta sig". Harrys ägare Lao Lopes bryter min täckmantel det första som händer denna sista oktoberkväll 2020, när jag beställer en alltför uppenbar alkoholfri Carlsberg av honom i baren. Så här tidigt under kvällen är det långt i från fullt, men ändock välfyllt på övervåningen som är enda öppna plan så här långt. Distansen mellan borden är rejäl. En del är halloweenklädda, och åldrarna spridda, precis som min föreställning om Harrys klientel.

Jag och sällskapet konstaterar att vår syn på corona är skild. Min inre "En man som heter Ove" har verkligen fått blomma ut de senaste åtta månaderna. Jag har inte haft utsläppt hår eller skägg sedan mars, för att aldrig ta mig i ansiktet. Han har haft viruset och tar sig i ansiktet hela tiden, men han har väl antikroppar och saknar eventuellt risken att insjukna igen.

Hursomhelst, begravningskavajen från 2015 inköpt på Raoul herrmode är på och det är dags att göra Gävle.

22.20.

Brända bocken har seglat upp som ett utpräglat ungdomsställe kvällstid, i alla fall baserat på det här besöket. Jag, 35 år och sällskapet som är 40 plus känner oss påfallande gamla, men kan glädjas åt dj:n "Nordan" som spelar låtar från vår ungdom som inträffade för längesedan på det extremt hippa 90-talet. Folk sitter vid sina bord varav somliga i större sällskap. Vissa sitter i dessa relativt intimt, vilket dock inte heller är förbjudet på något sätt. Sen är det kanske ur en moralisk synpunkt inte superbra, då det torde handla om ungdomar som bor i olika hushåll.

En anställd har uppenbarligen särskild koll på bordsplaceringar och springer återkommande mellan våningarna. Brända ger ett säkert intryck överlag.

23.10

Vi nekas att gå in på Söderbacken då alla sittplatser är fullsatta. Krogen har seglat upp som Gävles nya inneställe, efter att Andreas Lundin, tidigare på Olivia börjat styra upp helgkvällarna här som "mood manager" (fritt översatt: stämningskonsult eller festfixare). Ett större ungt blondingäng framför oss får inte heller komma in, och de två vakterna verkar mycket bestämda och noggranna. Samt inga man vill käfta med. I synnerhet den ena ser livsfarlig ut.

23.14

Cheers har varenda sittplats upptagen, vi nekas inträde, alltså gör de uppenbarligen som de ska.

23.17

Tydlig kö in till Interpool. Vakten frågar oss om vi vet hur det funkar på stället med beställning och jag svarar att jag eventuellt vet då jag var där i juli. Det visar sig dock ha blivit ännu mer uppstyrt sedan dess. Då blev jag själv tillsagd flera gånger när jag obetänksamt gick för att beställa i baren. Nu är kön avgränsad tydlig i olika zoner där endast två i samma sällskap får stå samtidigt. Att folk rör sig i denna gigantiska lokal är inget konstigt. Lokalen är dock speciell då folk måste stå upp för att utföra sina aktiviteter, så den skiljer sig därmed från andra "aktivitetslösa" ställen. Men det ser bra ut. Även vid utträdet till garderoben är det stabilt ordnat med väntzoner.

Vid utpassering kollar jag även mot restaurangdelen som är välfylld men ändå ser ytterst städad ut. Gästerna vet sin plats. På stolen.

00.05

Vi försöker komma in på Five, även kallat Vou. Vakten undrar om vi har bokat bord. Det har vi inte och därmed är ingen inpassering möjlig. Han hänvisar till 50 personer-regeln och då jag påpekar att "50 pers totalt på nattklubbar-regeln" börjar gälla först dagen efter säger han att den redan varit i gång ett tag. Ett missförstånd mellan oss tror jag, men till det positiva i sammanhanget då Five uppenbarligen förberett sig för den nya hårda lagen i god tid. Troligtvis började inte regeln gälla vid midnatt kan tilläggas.

00.07

Håkan Hellström hörs och fest syns i Söderhielmskas övervåning. Det visar sig vara en privatfest informerar vakten.

00.10

Alkoholfri cocktail på Noun. Främst känt som restaurang men även bar. Barhäng är ju inget som myndigheterna gillar och det är det inte heller tal om här. Däremot finns det sittplatser i baren, vilket är okej. En kille som inte vet att Kap Verde hörde till Portugal och inte Brasilien är det enda som irriterar er besserwisser detta besök.

00.44

Vi passerar Taverna Lievito som verkar vara populärt även som bar och ser att cirka 30 personer står i kö till omåttligt populära Söderbacken och inser att vi nog lika gärna kan strunta i att försöka komma in där denna kväll.

00.48

Ett ledset pingvingäng vill komma in på Echo. Det pågår en privatfest där nere och man måste stå på listan. Hur det ser ut där får vi alltså aldrig veta, men trängselreglerna är också betydligt friare i privatsammanhang. Vi testar att ta ett glas på systerkrogen Neo Neo i stället. Vi hinner precis gå förbi kassan i tamburen då kyparen kommer tillbaka och säger "grabbar, ni måste vänta utanför på placering på grund av corona, det är fullt nu". Så respekt till Neo Neo som uppenbarligen följde reglementet.

00.51

Den trevlige värden i dörren på Helt enkelt visar oss till en "tvåa". Beställningen tas av servitrisen vid bordet. Folk i vår ålder och uppåt sitter ner vid sina bord. En kvinna i baren sittdansar till Avicii under några sekunder. Jag noddar mot Tårtan i baren, som nog inte känner igen mig och gör en liten headbang. Vi konstaterar att alla ställen under kvällen spelat någon form av boogie-disco som är precis sällskapets melodi. Boogie-guden är med oss i kväll.

Vanligtvis är sista timmen på Helt enkelt känd som ett säkert festställe, men överlag är intrycket här mycket städat, om än glatt. Exemplarisk efterlevnad av reglerna var det enda vi kunde se.

01.28

Vi är inne på den sista timmen, då det lite sorgligt brukar beskrivas som att "allt händer i Gävle".

En blond Bollnäs-tjej iklädd leopardbyxor med svans som hämtad ur kultserien Fritz the Cat, försöker få oss med till Lion Bar. Innan vi har konstaterat att chansen att hon med den utstyrseln får ett ragg på Lion Bar nog är cirka 99,99 procents chans, försöker vi äntra Olivia i stället. Omkring åtta stycken grabbar i Philipp Plein och Louise Vuitton framför och det känns rätt kört att komma in överhuvudtaget.

01.36

Det får bli ett annat karoakeställe än Lion Bar: Bilagan. En Jack Vegas-spelande man i marinblå skjorta blir hotfull mot personalen som han måttar slag mot. Troligen är han arg på en spelförlust, då han nämner "femhundra spänn" återkommande. Bartendern replikerar i sin tur flera gånger att "det inte är första gången" och säger åt honom att "aldrig komma hit mer".

I själva karaokerummets huvudsal är det ganska tätt mellan borden. Framför allt på den övre avsatsen är det tveksamt om en meter hålls mellan sällskap och även nere på golvet. Vi ålar oss fram centimeter från en annan gäst och sätter oss i det inre rummet.

Fyllan här är påtaglig på ett annat sätt än de tidigare arenorna, men det är på ett charmigt, inte obehagligt vis. Dock gör det att vissa har svårt att sitta på sin stol och rör sig lite väl frikostigt. Mitt sällskap testar att stå vid vårt höga bord och det verkar okej.

Två unga killar omkring 20 år kommer fram och frågar om de får stå vid vårt bord och jag snäser av dem med: "ni vet väl att det är corona nu". Skäms lite för detta, men måste ju vara konsekvent. Vi får höra en överraskande tajt version av Beastie Boys "Intergalactic" av två tunga snubbar från scenen.

När vi går frågar vakten: "har ni med er allt nu?" och vi blir båda lätt rörda. Att denne kämpe inte kan ingripa varje gång någon lämnar sin plats för andra syften än att gå upp på scen och sjunga, gå på toaletten (som han får visa en långhårig kille till), gå till baren eller gå hem, är inte hela världen.

Här ser vi även ett par hångla vid bordet framför scenen och får väl lite tråkigt nog hoppas att det inte var första gången de möttes i kväll. Huruvida det är första gången de träffas låter vi vara osagt, men är det så låtom oss skalda om Ted Gärdestads sång: "Låt coronan slå rot".

Det verkar som att Gävle levererar ur säkerhetssynpunkt. I alla fall där det går att komma in, för notera att vi inte har varit överallt, och i synnerhet, inte alla ställen där de på sisådär 18-29 år ofta samlas, vilket ju handlar om de renodlade nattklubbarna. Efterlevnaden var bitvis svajig på Bilagan, som även var först i stan med att tvingas ha stängt en dag i somras, men notera att det troligen är svårt på alla krogar att hantera fyllan ju närmre stängning tiden går.

Fakta

Samma helg som tidningen var ute gjorde Gävle kommun ingen trängselkontroll på stan, meddelar miljöchef Patrik Gustavsson.

Grundregeln är att en meters avstånd ska hållas mellan sällskap, som från och med 3 november är åtta tillåtna totalt vid ett bord max. Även på andra ställen på krogen som i barkö, toalettkö och kö till själva stället, är det en meter mellan varje sällskap som gäller. Barbeställning är tillåten om det går att se till att avstånd hålls mellan sällskap så även där.