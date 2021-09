Therese från Gävle såg tvillingtornen falla: "Finns med en hela tiden"

Therese Rowland är på väg till jobbet på Bloomberg, ett finans- och medieföretag med kontor på Manhattan i New York.

Hon slår sig ner på en bänk i Central Park för att prata med tidningen en stund om den dag då det som benämns som det största terrorattentatet i världshistorien ägde rum.

– Det är helt otroligt att det är 20 år sedan, det är fortfarande ett så starkt minne.

Therese Rowland, som då hette Söderlund, hade bara två veckor tidigare flyttat till New York efter gymnasieåren på Vasaskolan, för att göra praktik på en arkitektbyrå.

På morgonen den elfte september var hon på väg från bostaden i Brooklyn till tunnelbanan som skulle ta henne till praktikplatsen på Manhattan.

Jag såg det andra planet flyga in i tornet

På vägen passerade hon ett tvätteri där teven som stod på fångade hennes uppmärksamhet.

– De visade ett torn som rykte. Jag tyckte att det såg konstigt ut men tänkte att det handlar väl om en av alla filminspelningar som ständigt pågår i stan.

När hon några stationer senare klev ut från tunnelbanan möttes hon av totalt kaos.

– Jag såg det andra planet flyga in i tornet.

Så här berättade hon om sina upplevelser i Gefle Dagblad för 20 år sedan: "Stämningen är kaotisk. Folk skriker, gråter och är väldigt chockade. Hon såg de båda tvillingtornen brinna och människor som hoppade från översta våningen. New Yorkborna var oroliga och rädda, skulle det komma ytterligare dåd? Tunnelbanan stängdes, folk började hamstra mat efter att allmänheten uppmanats att stanna inomhus. Tunnelbanan, broar och alla vägar till och från Manhattan stängdes under dagen och Therese kunde inte ta sig hem till Brooklyn där hon bodde med sin pojkvän".

Hur ofta tänker du på den här dagen?

– Det dyker upp då och då. Jag har en son som jag vill ska veta, de läser också om det i skolan. Vi besöker minnesplatsen Memorial ibland. Där känner man ett lugn och man minns, det är ett sätt att hålla det vid liv, det är alltid värdefullt att gå dit.

Hur har händelsen påverkat dig?

– Den finns med en hela tiden, särskilt de här veckorna. Det här var något av de första jag mötte när jag kom från lugna Sverige till New York, en otroligt stark händelse som har gjort att man tänker på USA:s roll och att New York är extra utsatt. Men det har ändå inte fått mig att vilja flytta härifrån. Men det är klart, nu kommer den här årsdagen och man undrar: kommer det något nytt attentat?

24-timmars pulsen är inte tillbaka än

I New York återgår just nu tillvaron sakta till ett liv efter pandemin.

– Det är inte det New York som var innan, 24-timmars pulsen är inte tillbaka än även om stan har kommit tillbaka ganska starkt och vi har fått tillbaka en del turister.

Staden uppmärksammar dagarna kring den den elfte september med flera arrangemang.

– Vi försökte få biljetter till en konsert på Metropolitan men de såldes slut snabbt, eventuellt går vi på en föreställning i Madison Square Garden. Antagligen tar vi oss ner till Memorial på dagen och kanske blir det så att vi ser konserten på teve.

– Från vår balkong ser man de två lamporna vid Memorial som lyser den här veckan, de lyser otroligt starkt.

Therese Rowland

Familj: Gift med Steven, sonen Alvar 13 år och katten Inko.

Bor: I lägenhet på Manhattan.

Jobbar: Som arkitekt på Bloomberg, designar och uppgraderar företagets fastigheter.

Bakgrund: Uppvuxen i Hille där föräldrarna bor, har gått på Milboskolan, Stigslunds skola och Vasaskolan. Läste till glasblåsare i Danmark men under praktiken i New York fastnade hon istället för arkitektyrket. Läste arkitektur i tre år på Pratt Institute. Bodde mellan 2007 och 2016 i Sverige men flyttade därefter tillbaka till New York.