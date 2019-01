Så slåss färgaffären i Tierp mot jättarna – åker hem till kunderna och ger råd: "Vi måste nischa oss"

Ägarbytet skedde vid årsskiftet. Annelie Zetterström-Theberg fick frågan från den tidigare ägaren Stina Karlsson om hon ville ta över. Annelie Zetterström-Theberg tänkte direkt att hon ville bli kompanjon med målaren Anna Sandin som varit en trogen kund i butiken. Sagt och gjort, nu driver de företaget ihop.

Vilka förändringar ska ni göra?

– Vi kommer att erbjuda färgsättningshjälp i hemmet på ett helt annat sätt . Vi lade ut det här på Facebook. Dagen efter hörde en kund av sig som hade byggt en villa och inte fick ihop det med färgerna, säger Anna Sandin.

I min värld låter det dyrt att få sådan hjälp i hemmet...

– Det behöver det inte vara. Om man gör mycket fel själv så blir det dyrare än om vi är med från början. Du kan också välja att komma hit med lite bilder, då blir det naturligtvis billigare för dig.

Just det sistnämnda brukar kunden Emelie Cole, som tittar in under tidningens besök, göra.

– När jag skulle måla om i ungarnas rum släpade jag hit täcken och kuddar, säger Emelie Cole, som den här dagen är ute efter ett färgprov då hon håller på att måla om hos sin mamma.

Åter till Anna och Annelie och deras tankar om sitt företag. De betonar att strategin att erbjuda nya tjänster helt enkelt är överlevnadstaktik.

– Vi vill måste oss på något vis i jämförelse med en stormarknad som också har färg. Där bör du veta vad du ska ha för produkt, säger Annelie.

Är det här också ett sätt att konkurrera med de stora färgbutikerna i exempelvis Gävle och Uppsala?

– Ja, vi måste hitta något annat än vad man erbjuder där, säger Anna.

Anna fortsätter vid sidan av med sin målerifirma som hon drivit i tio år.

För Annelie är det första gången hon driver eget företag.

– Jag tror att det här ska fungera, man måste ju tro. Gör man inte det kan man inte satsa.

Vad säger människor i din omgivning om att du ska bli egen?

– De tror inte heller att det är någon fara. Sedan är det ju det här med att fysiska butiker blir färre och färre på grund av internethandeln. Det kan jag vara lite orolig för. Men jag tror att människor behöver lite råd för att se kulörer.

För henne ligger också företagandet i familjen. Maken Ulf drev tidigare Gulfmacken vid E4-rondellen.

– Han sa att han köper butiken om inte jag gör det, flinar Annelie

Anna inflikar att det är en sak att köpa en tapet på nätet men att det krävs flera olika behandlingar av väggar om man gör om ett helt hus.

– Om jag som cyklar mountainbike vill köpa en cykel vänder jag mig inte till det stora varuhuset eftersom de inte kan tillräckligt mycket, utan den lokala cykelhandlaren.

Utökad rådgivning är inte enda nyheten i butiken.

– Kunder har frågat om vi vill anordna workshops. Det kan vara om kalkfärger, det är jättehett speciellt bland yngre. Eller att lära sig tapetsera och spackla. Många är ute efter att göra saker och det säljs presentkort med upplevelser mer än förut, säger Anna.