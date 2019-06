Körde över polis men väjde för räv – här blåste föraren fram i 200 km/h: "De kommer att slå sönder mig"

Julikvällen var varm när 24-åringen och ett gäng vänner i fjol stannade till vid Gulfmacken i Tierp för att tanka. Vad han då inte visste var att det på just den macken stod en polispatrull som några månader tidigare hade gripit honom för knarkhandel vid Tierps station.

Poliserna visste att 24-åringen saknade körkort och valde att kontrollera honom – men i stället för att prata med ordningsmakten bestämde den unge mannen sig för att stampa plattan i mattan och därmed inkassera ytterligare en handfull åtalspunkter till kommande rättegång.

Föraren, som senare visade sig vara påverkad av både ecstasy, cannabis och alkohol, svängde med bilen full av kompisar ut på 292:an österut och efter Svanbyrondellen stod hastighetsmätaren på runt 200 km/h. Ett tjugotal meter bakom låg polispatrullen som ropade in biljakten på radion.

I höjd med Tobo bromsade bilen kraftigt in i ett försök att svänga av vägen, men fordonet krängde till av hastigheten och for ned i diket. 24-åringen med vänner hade änglavakt och istället för en förödande voltning snurrade bilen ett helt varv och färden kunde fortsätta in mot det lilla samhället.

Där gick resan över cykelvägar, i närmare 70 km/h, och väl tillbaka vid 292:an stannade inte den unge mannen vid stoppskylten utan brände rakt vänster mot Örbyhus och sedermera Österbybruk. I Österbybruk höll ekipaget på att smälla med en lastbil och därefter en mötande polisbil, men 24-åringen lyckades styra undan och återigen hitta 292:an för att köra tillbaka mot Tierp.

Hastigheten var då på nytt uppe i 200 km/h.

– Vi spelade musik ibland från NN:s telefon för att lugna ner oss då det var nervöst. Jag satt och skakade. Det tog ett tag att få på mig bältet men det var bara för att jag va så nervös, berättar en passagerare senare i polisförhör.

– Han rökte mycket, han var stressad och sa: "ge mig cigg" hela tiden, säger han om 24-åringen.

I hopp om att kunna skaka av sig polisbilen tog föraren beslutet att i Svanbyrondellen svänga vänster mot Månkarbo. Längs den slingriga vägen svajade bilen, som höll en hastighet på 170-190 km/h, återigen till på körbanan. Poliserna bakom trodde att den tänkte svänga, men det visade sig att 24-åringen hade väjt för en räv.

Sedan fortsatte färden Preem-macken i Månkarbo. Polispatrullen valde då att försöka genskjuta bilen front mot front, vilket lyckades.

KARTA: Här gick biljakten – klicka dig runt

I tron om att efterföljandet nu var över sprang en av poliserna fram till förarplatsen för att slita ut 24-åringen. Denne ville dock inte ville ge upp.

"Då jag står vid förardörren så kör bilen på mig med vänster framdäck så att mitt vänstra ben och vänstra fot hamnar under däcken och jag ramlar omkull. Bilen fortsätter trots detta att backa och när jag faller lyckas jag rulla undan så att bilen inte fortsätter över mig. Bilen träffar mig dock på vänster arm och på vänster sida överkropp så att smärta uppstår. Därefter så fortsätter bilen att backa i snabbare hastighet, vänder sedan och fortsätter norrut", står att läsa i polisens egna rapport från händelsen.

Även kollegan sprang mot bilen för att få upp passagerardörren, men utan framgång.

"Jag tittar mot min kollega som har kommit upp på benen och skriker att han blev överkörd. Jag ser på min kollega som haltar ömsom springer tillbaka till bilen och vi återupptar jakten som går tillbaka mot Tierp. Min kollega klagar under färden att det gör ont armen och i benet."

Enligt en av passagerarna ska 24-åringen sagt "oj förlåt" när bilen träffade polisen.

– Jag kommer få så jävla mycket stryk, de kommer att slå sönder mig. Det är inte det här livet jag vill leva, ska han senare ha skrikit enligt en annan passagerare.

Under tiden polisen blev påkörd i Månkarbo hade en annan patrull lagt ut spikmatta norr om bygden. I höjd med Kyrkbyn gick bilen på en och stannade därefter längs vägen. Det hade då gått 52 minuter sedan jakten började på Gulfmacken.

– Vi hade 3-4 liter kvar i bilen så vi hade inte kommit så mycket längre. Vi stannade och höll upp händerna. De kom och slog sönder rutorna med batong. De pepparsprayade men jag hade luvan uppe. De slet ut oss ur bilen, en polis släpade mig i backen i 5 meter, de tog personuppgifter och så vidare. Han som körde polisbussen sa "om ni hade kommit i rondellen så hade jag rammat er och då hade ni dött", berättar en av passagerarna.

Den 24-årige föraren erkände att han "råkat komma åt" polisen, men menade att det inte var med flit.

"Han känner sig ångerfull och att han borde ha stannat. Då skulle han ha sluppit några åtalspunkter och inte orsakat skada på polismannen", står noterat i ett förhör.

24-årige föraren dömdes nu i dagarna till ett års fängelse för grov misshandel, grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri, samt narkotika- och vapenbrott som han var misstänkt för innan den dramatiska biljakten.