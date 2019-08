Tight budget, liten trupp och fokus på långsiktighet – nya prioriteringar präglar SAIK: "Har alltid varit någon som tror att vi ska vinna"

SAIK gick på is för första gången inför säsongen 2019/20 under måndagskvällen. Efter ett turbulent fjolår hoppas flera ledande personer att säsongen som kommer ska bli en vändpunkt för klubben.



– Vi vet om att vi kommer att gå in med helt andra förväntningar i år kontra vad vi gjort de senaste åren, säger Daniel Berlin.