Timmarna före ödesderbyt – coronan blev räddningen för GGIK och Sätra: ”Ett antiklimax”

Bara timmar innan heta derbyt mellan GGIK och Sätra – som båda just nu ligger under strecket – kom räddningen för båda lagen.

Svenska innebandyförbundet och samtliga distriktsförbund har valt att stoppa all degradering, och stoppa all innebandy från herrar division 1 och allsvenskan för damer och nedåt på grund av covid-19.