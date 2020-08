Tips till Gävletravet V64: Vi tror på två startsnabba hästar

För vår del har vi fastnat för Avena Jet (V64-2) och TTekno Lynet (V64-4) som båda har chans att utnyttja sin startsnabbhet och leda från start till mål över passande kort distans.

V64-1: Grahal des Rioults gick en fin tid senast som trea och har en passande uppgift i det här fyraåringsloppet. Timetomakeitrite är stark och rejäl och blir det bara lite tempo på loppet kan han komma in i matchen. Alcala är bättre än raden och Bus har gjort sig förtjänt av en fullträff. Ranking: 4-12-9-2-6-8-11-10-2-1-3-7

V64-2: Avena Jet var riktigt fin vid segern senast. Har liknande förutsättningar igen och jagar andra raka. Yieldson är väl så snabb som den förre och trots att spår långt ut kan det gå om det skulle strula för den förre. Avantis Red Witch kan få loppet i rygg på en startsnabb konkurrent. Amour Amour är grundkapabel men har ett dåligt läge och en tuff proposition. Ranking: 6-8-9-12-10-1-3-4-2-7-5-11

V64-3: Chestnut skötte sig bra i tuff konkurrens senast och har en enklare uppgift nu. Fourjane de Segries är stark och rejäl och passar bra på distansen och skall med på kupongen. Raoel Attack är inte så tokig och kommer från ett formstall. Duke Blair Atholl har gått bra för Emilia Leo och är tidig om man fyller på med några streck. Ranking: 12-9-6-8-3-1-10-13-7-5-2-14-11-4

V64-4: Tekno Lynet är snabb bakom bilen och sitter troligen tidigt i ledningen och därifrån blir han svårslagen. Klack Blixten har fin form och räknas tidigt felfri. Stenegårds Lotta är ruskigt snabb av sig och kan säkert hålla upp ledningen om hon så vill, men brukar inte räcka hela vägen. Bäcklös Tamlin är bättre än raden och skulle det bli tuff körning kan han komma in i matchen tiill slut. Ranking: 7-6-1-10-11-4-12-8-5-9-3-2

V64-5: Västerbo Grobois är härdad i tuff konkurrens och även om det är kortare distans nu bör det vara bra chans att han rundar allt. And Stitch har galopperat två starter i rad. Får ny kusk nu och är vass på speed. Raja Ribb har också galopperat på slutet men vann trots det på V75 näst senast och är given på kupongen. Lukas Bris har varit ute i tuffa gäng på slutet och går ner i klass nu. Ranking: 14-10-13-9-12-2-3-5-6-15-4-8-11-7-1

V64-6: Lotusathena vann från samma förutsättningar och måste ha bra chans till andra raka. Mellby Hope har gjort några starter efter en paus och möter lite enklare motstånd än tidigare. Jasmine de Veluwe har bra kapacitet och även ett fint utgångsläge den här gången. Infinite Knight har inte vunnit på länge men är värd att se upp med för Rikard Skoglund. Ranking: 1-6-4-14-7-10-5-15-9-12-2-3-8-11-13

Systemförslag V64-1: Alla tolv hästarna 4,12. V64-2: 6 Avena Jet 8,9. V64-3: 9,12 6,8. V64-4: 6 Tekno Lynet 6,1. V64-5: 9,10,12,13,14 2,3. V64-6: 1,4,6,14 7,10. Systemet kostar: 12 x 1 x 2 x 1 x 5 x 4 = 480 rader/kronor.

Dagens Dubbel DD-1: 14 DD-2: 1 Kombinationer: 1

Övriga lopp Lopp 1: 9 Tell Grimm – 11 Slotts Snabbis – 12 Ewertina. Outs: 8 Klack Vidar. Lopp 2: 5 Bäcklös Faron – 3 Finnseth Faksen. Outs: 4 Solhöjdens Drake. Lopp 3: 7 Fade To Black Ås – 4 Volt Face – 1 Capital Gain C.C. Outs: 9 Kiss My Boko. Lopp 10: 10 Haitkin Am – 2 Chess Lane – 4 Charles Wain. Outs: 12 Uranos

MATS PERSSON