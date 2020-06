Titta in i Manges hemliga bodega: "Här i byn är jag världsberömd"

Det är bara den närmaste bekantskapskretsen och särskilt inbjudna som får tillträde till Manges Bodega. Han vill hålla det hemligt, men så mycket kan vi avslöja att vi befinner oss i en havsvik längs Gästrikekusten. Här bor Magnus med flickvän och dotter i det som var hans mormors föräldrahem. En röd fastighet med en öppen sjöbod vid strandkanten och ett 110 kvadratmeter stort garage.

För åtta år sedan, inspirerad av en släkting i Hälsingland, började han utforma sin bodega. Den utgör 25 kvadratmeter av garaget. Det är annars mest tänkt som ett förråd, ”jag snickrar, men är ingen bilmekare”.

Manges Bodega har en bardisk och några sittplatser, men det mest iögonfallande är alla prylar som täcker nästan varje ledig golv-, vägg- och takyta. Tanken är att alla besökare alltid ska ha någon ny antikvitet att fästa ögonen på.

– Ett visst system har jag, det får inte bli ett kaos, den röda tråden är 60- och 70-tal, mycket mackgrejer men också annat, säger han.

Den amerikansk flygoverallen i skinn från andra världskriget köpte han på ett loppis på Höga Kusten för en hundring. Magnus har senare fått veta att originaloverallen är värd runt 15 000 kronor.

– Det går fortfarande att göra fynd även om hajpen kring loppisar märks på priserna. Men det händer också att besökare tar med sig grejer och skänker eller lånar ut, säger han.

Den lätt rostiga men stora Caltex-skylten på väggen har han fått av en släkting som drev en bensinstation på 50-talet. Men prylarna i all ära, det är den sociala samvaron som är viktigast.

– Hellre samlas här än i vardagsrummet, säger Magnus.

After work arrangeras på fredagar mellan 17 och 20 med musik-quiz. Hela familjer är då välkomna, för de yngre finns fotbollsspel och pingisbord att tillgå i ett förråd intill. After skoter förekommer vintertid, firmafester med femkamp har hållits här och vid högtider som nyår och midsommar sker avrundningen alltid i bodegan. Två gånger per år hänger Magnus ett tält framför garaget. Då står lokala live-band för underhållningen. Någon gång har han haft en trubadur på plats. När det bjuds levande musik kan det vara uppemot 50 besökare och alla lägger en symbolisk summa i gage.

– Det roliga är att hitta på olika anledningar att samlas. En gång hade vi mustaschtema, alla undvek rakdon under en längre tid och den med fulaste mustasch utsågs till vinnare, det blev många skratt den gången, säger Magnus som även om han vill hålla bodegan hemlig medger att han är världsberömd i byn där han bor.

– Alla här vet vad Manges Bodega är, säger han med ett skratt.