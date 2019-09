Tjuven låtsades vara bilköpare och fick provköra – kom aldrig tillbaka: "Han har inte betalat en krona"

-Nej, han har inte betalat en krona för bilen. Han har lurat av mig bilen, han har inte alls betalat för den.

Orden kommer från en av säljarna som lämnade ut sin bil för provkörning innan "köparen", en 32-årig man skulle slå till i början av juli i Skutskär.

Mannen som provkörde kom dock aldrig tillbaka.

Början till slutet kom på söndagseftermiddagen den 25 augusti. Ännu en gång skulle en bil provköras, den här gången i Bergby norr om Gävle.

32-åringen kom i en Volvo, som han hade stulit i Norrköping två dagar tidigare, enligt samma metod. Han kom överens med säljaren i Bergby att han skulle få provköra dennes bil som var till salu. En timme senare var både mannen och bilen fortfarande försvunna.

Exakt hur det gick till är okänt, men sent samma kväll ringde bilägaren från Bergby till polisen och sade att han följde efter sin stulna bil.

En polispatrull ställde sig på en så kallad katastroföverfart på E4:an. Plötsligt blåste den stulna bilen förbi i hög fart med siktet inställt söderut.

Bilen körde sedan in på Torsbergets rastplats, strax norr om Uppsala, i 150 kilometer i timmen, enligt den efterföljande patrullen. Strax innan påfarten till motorvägen stoppades färden och 32-åringen och hans fru greps.

I förhör gällande den sista bilstölden förklarade mannen att han hade tänkt betala för bilen och att han hade kommit överens med säljaren att han skulle hämta pengar. Det som dock inte hade framgått och som han uppgav i förhöret var att pengarna fanns hos hans svärmor i Stockholm.

– Det var lite längre bort än vad jag tänkt mig.

I dag fredag ställs 32-åringen inför rätta vid Gävle tingsrätt. Åtalet omfattar tre bilstölder, brott mot knivlagen och grov olovlig körning.

Mannens inställning skiftar till de olika brotten. Den första bilstölden förnekar han och menar att säljaren fick betalt för bilen och att han som köpare skrev under ägarhandlingarna och skickade in till Transportstyrelsen. Men på grund av att det tog för lång tid innan handlingarna skickats in hade ägarbytet inte godkänts, enligt mannen.

Den olovliga körningen erkänner 32-åringen. Bilstölden i Norrköping varken erkänner eller förnekar han.

Bilstölden i Bergby erkänner mannen, men säger i förhör att han förstår att hela saken kan se lite konstig ut och att han är ledsen "att det blev så här".