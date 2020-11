Torbjörn kritisk mot regionens journalregler – varken han eller tonårssonen får läsa

Strax efter att Melker Jonsson fyllt 13 råkade han ut för en olyckshändelse och fick uppsöka sjukhus för att få skadorna undersökta. Efteråt ville familjen titta i journalen, men upptäckte att det inte gick.

Hade olyckan hänt när han var tolv år hade föräldrarna kunnat gå in i journalen, och hade Melker hunnit fylla 16 år hade han själv kunnat gå in och läsa. Att han nyss blivit ombedd att logga in med bank-ID och fylla i sina egna kontaktuppgifter på 1177 gjorde inte journalerna tillgängliga upptäckte de.

Torbjörn Jonsson berättade att han hänvisades att ringa de avdelningar som gett sonen vård, för att på ett möte med båda vårdnadshavarna och barnet kunna få tillgång till journalerna. Varken barnkliniken eller kirurgen hade en rutin för detta som den som svarade kände till och de bad att få återkomma.

– Det verkar inte vara så effektivt använda sjukvårdsresurser, säger Torbjörn Jonsson om att det krävs ett möte på varje klinik för journaltillgång.

Kirurgen hänvisade till journalutlämningen, som har telefontid sammanlagt fyra timmar i veckan och övrig tid hänvisar till 1177.

– Då var jag tillbaka till ruta ett igen.

Läs mer om journaler för minderåriga: Hennes son fick vänta på covidbesked – omöjligt att få svar på Region Gävleborgs coronatelefon

Sonen mår bra igen och Torbjörn Jonsson känner inte längre behov av att läsa journalen, men han tycker att systemet är feltänkt. Antingen borde föräldrarna få tillgång till journalen eller också låter man barnet bestämma genom att klicka i en inställning om föräldrarna ska få se den eller inte.

Melker Jonsson är inne på samma linje.

– Jag vill att jag själv ska få bestämma om föräldrarna ska få se eller inte.

Region Gävleborg svarar endast på frågor via mejl om minderårigas journaler på nätet. Utvecklingschef Simon Nilsson skriver att att det är ett offentligt ägt bolag, Inera, som sköter dem. Åldersgränserna är nationellt bestämda och inget som enbart Region Gävleborg kan styra. Inera har 13-årsgränsen för att skydda barnens integritet, till exempel vid en vårdnadstvist, preventivmedelsfrågor och risk för hedersförtryck och hedersvåld skriver han. Att barnet inte heller kan se beror på att man kan vara för ung att förstå och hantera det som står på egen hand.

Det är via Ineras tjänst som även receptförnyelse och tidsbokning sker, så efter att ha fyllt 13 är det bara barnen som kan göra det digitalt. Däremot sker bokning av coronatest på 1177 på en annan plattform så dessa kan föräldrar boka till sina barn.

Barnkliniken håller på att ta fram rutiner för hur journalerna ska hanteras för de som fyllt 13. "Dock har vi varit dåliga på att informera kirurgen, ortopeden och andra kliniker där barn kan behandlas om att de behöver hjälpa de familjer som vill låsa upp barnets journalanteckningar som är utförda utav dem. Här behövs ytterligare insatser för att vi ska tillgodose familjernas behov" skriver Simon Nilsson.

Behandlande vårdpersonal har sista ordet om journaltillgång för barn och föräldrar, med barnens bästa som mål skriver han. Region Gävleborg och andra regioner diskuterar att ersätta åldersgränsen med ett system där det går att begränsa vårdnadshavarnas tillgång till vissa delar av journalen, till exempel ungdomsmottagningar, och erbjuda såväl föräldrar som barn större möjligheter att låsa hela eller delar av journalerna. Det finns igen tidsplan för det, utan lokalt tittar de på hur de kan förenkla barns och/eller föräldrars ansökan om journaltillgång.

"Vi jobbar kontinuerligt för att på ett enklare sätt kunna erbjuda de ungdomar som är i behov av sin journal att kunna ta del av den men på ett säkert och integritetsmässigt sätt", skriver Simon Nilsson.