Trafikverket: Fortsatt rasrisk på vägar med stora vattensamlingar

Trafikverket har ännu inte fått in all uppdatering om skicket av länets vägar. Första helhetsgreppet beräknas vara klart under torsdagsförmiddag.



– Vi ser fortsättningsvis stor risk för vägras vid viadukter och andra platser med stora vattensamlingar, säger Anders Sörell, projektledare på Trafikverket.