Tränardubbel för Kylin Blom vid årspremiären

Det blev en dubbel inom V64 och först ut var Västerbo Vixen som imponerade när hon långspurtade till seger. Hanna Reiser satt i sulkyn och fick ge sig iväg redan på sista bortre, men trots att hästen fick göra jobbet själv lyckades hon fånga in ledande Beat The Beast och segra på 1.15,9a/2 140 meter.

Oskar är dessutom delägare i G.G.Qubba som Wiktor vann med i ett lopp utanför V64. Ledning hela vägen och segertiden blev 1.30,4/2 140 meter.

Två storfavoriter blev sent strukna under kvällen och i V64-finalen var det James Gonzaels som inte kom till start. Det bäddade för Oskars Zack Bris som snabbt satt i ledningen och sedan hade allt under kontroll på 1.16,1a/2 140 meter.

Efter att Give Me Ten blivit sent struken i V64-inledningen övertogs favoritskapet av Lady Zappa och hon visade sig bara bäst för Ulf Ohlsson och spurtade till seger på 1.13,8a/1 640 meter.

I ett rörigt kallblofdslopp lyckades Malin Friman sätta dit skrällen Sländan efter en stark avslutning. Romme-amatören Görel Eldståhl-Willén tränar och segertiden blev 1-30,0a/2 640 meter.

Lika bra gick det inte för stallkamraten, storfavoriten Amorcer Levallo, som inte orkade stå emot utvändige Minnestads Eucador sista biten. Den senare segrade på 1.15,3/2 660 meter för Rebecka Dahlén.

Favoritseger blev det emellertid i första DD-avdelningen som Katja Melkko-tränade Estelle Nordique vann för Torbjörn Jansson. Efter en långsam inledning fick hon ändå andra ytter efter en bit och över upploppet var hon bara överlägsen på 1.14,7a/2 140 meter.

MATS PERSSON