Tränarens svar på "hemligheten" bakom SAIK:s framgång: "Ingen får ha en egen agenda"

– Det blev en rolig träning men vi hade hellre spelat match. Vi hade sett fram emot den men tar nu en ledig helg i stället. Nästan alla var med också, vi saknade bara (David) Brodén som var på begravning, Victor (Berling) och (Jesper) Hvornum som var krassliga och en junior.

På tal om juniorer så har det varit ett bekymmer för SAIK att juniorlaget inte fått tillåtelse att träna. Det har gjort att det blivit en begränsad möjlighet att låna upp spelare om det skulle behövas.

– Vi har ju Eric Hagberg och Alex Höög. Det är jättesynd att de inte är igång, för vi kan inte ta in fler i träning, för är alla här blir vi för många för att det ska bli en bra träning. Vi har haft tur som klarat oss hyfsat.

I stället väntar Vänersborg hemma på onsdag.

– Det blir tufft. De har lyckats bra i år, deras grej är att de satsar väldigt mycket på försvar, och vi på anfallsspel. Vi kommer att få jobba för att få hål på dem. Det krävs att vi är pigga och har bra rörlighet. Det blir tight tror jag. Vi vet vad som väntar, vi måste göra en bra match, vi fick stryk hemma här i fjol av dem.

Det är också dit som Niklas Holopainen som precis valt att gå.

– Vi får se om han får spela. Jag gjorde en bedömning att det skulle gå bra eftersom vi fått in Hvornum, det är ju mest på försvarssidan, om det händer något, som vi är tunna. Vi har inte så många spelare som kan spela i de rollerna.

– Fattas det en framåt kan vi mixtra bättre där. Han ville hem, han tyckte han fått för lite tid här. Vi känner att han hade fått tid. Behoven från vår och hans sida var olika, då gjorde vi honom till viljes så att han fick sina behov tillgodosedda. Vi tror att vi fixar det ändå.

På tal om försvarare... Jesper Jansson! Från en renodlad back till någon som smäller till och bidrar offensivt. Är det något uttalat och vem täcker upp för honom när han går?

– Han är väldigt framåt. Ofta är det Rasmus (Forslund), som är försvarare i grunden, som brukar stanna. Han får gärna gå och är jätteduktig, får han bara till sina avslut så gör han mål. Han skapar många bra chanser och hans offensiva sida har bara blivit bättre. Vi har pushat honom och tyckt att det varit bra, det har fortsatt. Han har väldigt bra ork och sköter sin försvarsuppgift jättebra och har nått en ny dimension.

Det är flera av SAIK-spelarna som "levlat upp" och nått en ny dimension. Bara att de fortsätter att utmana i toppen talar för att man verkligen får ut max av sitt spelarmaterial.

Vad är hemligheten?

– Killarna är bra, de unnar varandra det. Vi vet att vi behöver varandra för att lyckas. Vi turas om att vara bra. Alla tänker att om jag bara bidrar med mitt bästa så kommer jag också att få lysa en dag. Vi gör det bra så och ställer upp för varandra. Vi får ut det bästa av många. Det är så kul, det blir en jävla kraft i gruppen.

– Hemligheten är att vi behandlar varandra bra. Vi har en bra miljö med bra värderingar. Vi accepterar och tycker om varandra och förstår att om man gör en dålig grej är det inte med flit, och man mår inte bättre av att någon påpekar det. Det ska vara tryggt att göra misstag här. Det tror jag är viktigt. Och att man får möjlighet att utvecklas och alla får bidra. Då blir man bättre.

Forslund skrattar till, som att han överrumplar sig själv när han säger det och kläcker ur sig:

–Det blir bara så att jag litar på dem. Det brukar lösa sig när vi spelar.

– Man vill vara bra och lysa, men alla fattar att om jag ska vara bra måste laget lysa. Vi har ingen konkurrens att "jag ska göra alla målen" och vi har en lagkapten som är JÄTTEBRA. Han är så självskriven och gör allt lugnt och tryggt. Han bidrar genom sitt eget spel men nästan mer genom att låta andra växa. Vi gör saker gemensamt och tänker lika. Då blir det lika. Ingen får ha en egen agenda, då blir det svårt.

Han berömmer inte bara spelare som får stort utrymme utan även spelare som fortfarande väntar på sin tid att skina.

– Det är bara Eric Hagberg som inte får spela, men han är ung och hans tid kommer, det är han nöjd med idag. Sedan är det såklart Jesper Sundving, hans roll är tuff. Men hans dag kommer komma också, de har svåra roller men de gör det jävligt bra. För man ska veta att det är lätt att misströsta och tycka att det är drygt.

Sen är det ert hörnskytte som är rätt kritiserat. Vad tänker du om det?

– Det finns bara ett lag som slagit in fler hörnor än oss, men däremot skapar vi otroligt många. Skapar vi många kommer det att trilla in många bollar. Vi önskar såklart bättre utdelning, vi önskar att alla gick in men vi misströstar inte, till slut går de in. Vi tränar det nästan hela tiden, det är något vi lägger stor vikt vid. Jag tänker hela tiden att "snart kommer det", missar vi femton i en match är sannolikheten stor att vi sätter en nästa match.

Tänker man på sannolikhet så ökar sannolikheten också att ni ska förlora hemma. Det har ni inte gjort ännu.

– Så är det, vi har ett bra facit. Vi är svårslagna. Även om det inte stämmer en dag biter de i bra, de kämpar ändå in kaklet. Viljan att tömma sig och göra sitt bästa lyser igenom. Det gör att vi har en väldigt hög lägstanivå.

