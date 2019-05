Brynässupporter och travtränare från Gävle plockades in från publikhavet – fick kommentera under Elitloppshelgen

TV: Se klippet här:

ATG bjöd in publik och särskilda gäster till att kommentera loppen live via streamingtjänsten Twitch under Elitloppshelgen. På lördagen fick Brynässupportern Henrik Bakke och travtränaren Kristofer Jansson chansen att kommentera i livesändning.

"Nervigt i början, men en helt fantastisk upplevelse. Tryggt att vi kunde göra det tillsammans", säger duon i ett pressmeddelande.

De har är nu med och tävlar om priset att få kommentera Elitloppsfinalen tillsammans med Filip Hammar och Fredrik Wikingsson på söndagen.