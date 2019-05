Emilia och Wilda Fille försvarade SM-titeln

BERGSÅKER. För andra gången arrangerade Bergsåker på Kristi Himmelsfärds Dag en tävlingsdag med enbart montélopp. En av höjdpunkterna var Monté-SM för kallblod och precis som i höstas hette vinnaren Wilda Fille, tränad av Jan-Olov Persson och riden av Emilia Leo.

Tidigt framme utvändigt ledaren övertog man ledningen 600 kvar och gick sedan undan till seger på nya svenska rekordet 1.24,6a/2 140 meter.

– Han var jättefin, kommenterade Emilia efter sin nionde seger med hästen.

– Senast var han lite knackig, men nu hade de satt honom i fin författning igen, fortsatte hon efter segern värd 100 000 kronor.

Emilia Leo vinner överlägset mest lopp under sadel i Sverige just nu, men kunde inte vara med premiärdagen ifjol. Nu var hon emellertid med i allra högsta grad och vann dessutom V4-avslutningen, benämnt 100% monté, också där med hela 100 000 kronor till vinnaren med delägda och egentränade Sign Me Up Too. Man hade långt fram till ledaren varvet från mål, men redan 300 meter från mål hade avståndet ätits upp och hon även tagit sig till ledningen. Segertiden blev 1.13,3a/2 140 meter och i och med segern passerade Sign Me Up Too med råge.

Mats Persson